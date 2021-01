Norwegians rettsprosess møter liten motstand, men tar tid: – Det kan dra ut til første del av april

Den rettsoppnevnte rekonstruktøren mener det er grunnlag for å fortsette redningsoperasjonen av Norwegian. Verken i Irland eller Norge ytrer kreditorene innvendinger mot planen. Men prosessen tar likevel lengre tid enn flyselskapet først håpet på.

Norwegian står nå midt oppe i flere juridiske prosesser. Selskapet har saksøkt Boeing i USA etter Max-skandalen, og de har søkt konkursbeskyttelse i både Irland og Norge.

I forrige uke ga en irsk dommer selskapet og den irske bostyreren en ekstra måned på å ferdigstille en endelige redningsplan som kreditorene skal stemme over.

Onsdag var det duket for høring i Oslo byfogdembete. Der kom det frem at Norwegian ikke vil klare å komme seg ut av konkursbeskyttelsen innen 26. februar, slik man hadde håpet på tidligere.

– Forhåpentligvis kan vi komme oss ut av begge de rettslige prosessene i slutten av mars, men det kan dra ut til første del av april, sa finansdirektør Geir Karlsen i Norwegian i retten onsdag.

Hverken i onsdagens høring i Oslo onsdag eller i høringen i den irske domstolen i forrige uke kom det noen innvendinger mot at prosessen går videre.

Protest mot lav dividende

Men det kom likevel protester mot at de usikrede kreditorene ligger an til å få en såkalt dividende på 5 prosent. Det betyr at en kreditor som har utstående 100 millioner kroner kun får igjen verdier for 5 millioner kroner.

Men siden ingen protesterte mot at selve prosessen går videre, konkluderte dommeren med:

– Jeg har ikke registrert noen innvendinger fra kreditorene. Derfor vil den norske rekonstruksjonen fortsette som planlagt, sa dommer Leif Villars-Dahl.

I tillegg til Karlsen stilte også konsernsjef Jacob Schram, Norwegians advokat Richard Sjøqvist i BA-HR og den norske rekonstruktøren for Norwegians konkursbeskyttelse, Håvard Wiker i Ro Sommernes.

Etter at den norske regjeringen sa nei til å gi Norwegian mer hjelp i fjor høst, søkte selskapet i november om konkursbeskyttelse i Irland for flyselskapet Norwegian Air International og selskapet som sitter på Norwegians fly – Arctic Aviation Assets.

Den irske domstolen godkjente søknaden 7. desember.

Norwegian søkte også om norsk konkursbeskyttelse 8. desember og fikk innvilget dette samme dag. Dette gjorde Norwegian for å sørge for at morselskapet Norwegian Air Shuttle ikke ble begjært konkurs av kreditorer mens rettsprosessen i Irland holder på.

Slik ser Norwegians oppdaterte tidsplan for konkursbeskyttelsen ut. Selskapet planlegger å hente inn fire til fem milliarder i frisk kapital før selskapet etter planen forlater konkursbeskyttelsen i månedsskiftet mars/april (den røde linjen). Vis mer byoutline Skjermdump / Norwegian

Vil fortsette prosessen

Dommer Leif Villars-Dahl informerte ved starte av høringen om at målet med dagens møte var at kreditorene skulle bli informert om «skissen selskapet har utarbeidet» for en restruktureringen. I tillegg skulle kreditorene få sjansen til å stille spørsmål til ledelsen.

– Det er mange tusen kreditorer i Norwegian, sa dommeren videre.

Den rettsoppnevnte rekonstruktøren til Norwegian, Håvard Wiker, poengterte at hans oppdrag i denne prosessen er «å bistå selskapet og sikre interessene til kreditorene i henhold til norsk lov». Han samarbeider tett med sin kollega som styrer boet til Norwegian i Irland.

– Krav på 48 milliarder kroner i gjeld har kommet inn, men vi vet at det er en betydelig mengde krav som ikke har kommet inn, sa Wiker.

Rekonstruktøren pekte også på at det ikke hadde kommet noen innvendinger fra kreditorene til den foreslåtte planen.

– Jeg mener den norske rekonstruksjonen bør fortsette og jeg mener det er i alle aktørers interesse at vi fortsetter, slik at kreditorene kan ta en beslutning på om de støtter planen, sa Wiker.

Han poengterte at den norske prosessen vil følge den irske tett tidsmessig, og at man «ønsker å oppnå det samme resultatet i Norge som i Irland».

Usikkert hva som skjer med de solgte billettene

Under høringen ble det spurt om hva som skjer med refusjonskravene til de kundene som bestilte flybilletter fra Norwegian før selskapet søkte konkursbeskyttelse.

I utgangspunktet kan disse risikere å få utdelt aksjer i Norwegian som refusjon, fremfor penger på konto.

– I henhold til loven må vi behandle krav om billettrefusjoner som andre usikrede kreditorer, men det finnes noen unntak. Vi jobber med ledelsen for å se om det er mulig å gi en noe bedre dividende, sa Wiker.

De usikrede kreditorene skal etter planen motta en dividende som tilsvarer fem prosent av kravet sitt, altså fem kroner på hver hundrelapp.

– Selskapet ønsker å betale refusjonskrav fullt ut så raskt som mulig, men det har de ikke lov til, fortsatte Wiker.

De som har bestilt billetter i etterkant vil få pengene sine igjen, har rekonstruktøren sagt tidligere.

Mener den reelle gjelden blir under 20 milliarder

Norwegian har utvilsomt hatt sitt mest krevende år noensinne siden coronapandemien brøt ut og lammet hele luftfartsbransjen.

Selskapet fikk i mai fjor vedtatt en første restruktureringsplan, men utover sommeren og høsten ble det klart at selskapet ville trenge mer hjelp.

I den nye planen skal Norwegian etter planen redusere flåten fra 140 til 50 fly. Det betyr at hele langdistansevirksomheten og de 35 gjenværende Dreamliner-flyene skal ut. I tillegg skal flåten av kortdistanseflyene Boeing 737 kuttes fra 103 til 53 – med 50 i luften og 3 i reserve.

– Vi må tilpasse oss en ny realitet, sa konsernsjef Jacob Schram og påpekte at selskapet har mellom syv og ni fly i drift i dag.

– Vi har hatt fokus på ruter som genererer kontantstrøm til virksomheten. Det har vi klart gjennom hele coronasituasjonen, sa Schram og la til:

– Vi har høyere fyllingsgrad i dagens situasjon enn våre konkurrenter.

Norwegian ønsker å gå fra 53 fly sommeren 2021 til 70 fly til sommeren 2022, hvis de får gode nok vilkår fra leasingselskapene.

Av disse skal etter planen 40 være basert i Norge og 28 fly i Europa, og flertallet av rutene vil enten starte eller avslutte i Norden.

– Vi må være et sterkt og lønnsomt selskap i 2025. Da må vi være et investerbart selskap til sommeren 2021 gjennom denne rekonstruksjonen, sa Schram, som også roste ståpåviljen til de ansatte.

Finansdirektør Geir Karlsen informerte om at Norwegian ved utgangen av september hadde en total balanse på rundt 80 milliarder, men at målet med restruktureringen er å den ned til mellom 20 og 25 milliarder. Den samlede gjelden skal maksimalt være 20 milliarder.

– En samlet gjeld på 20 milliarder inkluderer forpliktelser knyttet til fremtidige flyginger. Så flygjelden er betydelig mindre enn de 20 milliardene, sa Karlsen.

