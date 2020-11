Ny rekord for Oljefondet – passerte 11.000 milliarder

Oljefondets verdi har nå passert 11.000 milliarder kroner, litt over ett år etter at det for første gang passerte 10.000 milliarder.

Oljefondet passerte tirsdag 11.000 milliarder kroner. Vis mer byoutline NBIM

Publisert: Publisert: 17. november 2020 09:03

Det viser det uoffisielle telleverket på fondets egne nettsider.

Dette telleverket har ikke med oppdaterte verdier på fondets eiendomsbeholdninger, men gir et bilde av hvordan verdiene i fondets aksjer og obligasjoner utvikler seg. Verdien er avhengig av hvordan børsene og valutamarkedene gjør det.

E24 har den siste tiden omtalt flere rekorder i fondsverdien, blant annet i midten av oktober og siden i midten av november.

Etter en solid nedtur i mars da coronakrisen senket aksjemarkedene, havnet Oljefondets verdi ned i 9.300 milliarder kroner på det laveste. Siden da har verdien steget kraftig i takt med markedene. Verdien i kroner løftes også av en svekket norsk krone.

Det var i oktober i fjor at fondet for første gang passerte 10.000 milliarder kroner.

Ved nyttår hadde fondet plassert penger i 9.202 forskjellige selskaper. Denne uken skrev E24 at Finansdepartementet nå vurderer om fondet bør fordele pengene sine på færre selskaper.

Kan svinge mye i verdi

Det har kommet mange advarsler både fra fondets ledelse og fra styreleder og sentralbanksjef Øystein Olsen om at Oljefondets verdi ikke alltid kommer til å stige.

Fondets verdi er over tid blitt mer avhengig av aksjemarkedene. I 2007 fikk fondet øke aksjeandelen sin fra 40 til 60 prosent, og i 2017 fikk det lov til å øke videre til 70 prosent.

Så langt har verdiøkningen i fondet gjort det mulig for regjeringen å øke bruken av oljepenger til det sentralbanksjefen mener er «et høyt nivå».

«Fordi fondet hele tiden har økt i verdi, har Norge lenge sluppet unna krevende innstramminger. Det kan bli annerledes i årene fremover», sa Olsen i sin årstale i februar.