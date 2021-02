Tenåringer vil samle unge under 26 på nytt aksjeforum

Vil gjøre det lettere å spørre om hjelp og dele erfaring, sier tenåringene bak forumet. Pass opp for aggressive deltagere, advarer NHH-professor.

Stadig flere aksjonærer har strømmet til handelsplassene i Norge det siste året. Mange av disse er unge investorer under 30 år. Vis mer byoutline Lise Åserud, NTB

Publisert: Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

På Facebook har aksjegrupper de siste årene dukket opp i stadig større antall. Det finnes egne for kvinner, for aksjonærer i Lillehammer og for helt nye i markedet.

Forrige søndag bikket «Aksjeforum: Ung Investor» over 1.000 medlemmer. Forumet har en øvre aldersgrense på 25 år, og er opprettet av Rasmus Berger (17) og Markus Kittelsen (16) for å gi unge en plass der de kan lære av hverandre og stille spørsmål.

Både antall aksjonærer og handlede aksjer har det siste årene økt kraftig, ifølge tall fra Aksje Norge. Blant nykommerne på aksjemarkedet er unge under 30 spesielt representert. Denne gruppen er nettopp den Kittelsen og Berger gjerne vil ha med i forumet sitt.

– Planen med gruppen er at det skal være lavere terskel for å spørre for nye unge aktører. Det er mange som spør om sparing, fond, BSU og enkeltaksjer, og som har fått gode svar i gruppen til nå, sier Kittelsen.

Les også Unge kaster seg ut i aksjemarkedet

Markus Kittelsen (16) øver på å skrive analyser, og vil at aksjeforumet han og Rasmus Berger har startet skal kunne levere like godt som andre forum. Vis mer byoutline Privat

Kjøpte sine første aksjer som 14-åring

– Blant de vi godkjenner, er de fleste i starten av 20-årene, men enkelte er under 18 og noen få eldre har også prøvd å komme seg inn, sier Berger.

Han synes det er gøy at de eldre prøver å snike seg inn for å finne ut hva de yngre snakker om. For Berger var det en lærer på skolen som tipset han om aksjer som en form for sparing. Han så at investeringer han hadde gjort i fond fikk god avkastning. Dette ga mersmak, og april i fjor kjøpte han sine første aksjer.

Kittelsen på sin side sier han lærte mye av familiemedlemmer. Han kjøpte sine første aksjer da han var 14 år gammel. De første aksjene han kjøpte var store, stabile selskaper som ble handlet mye, slik som norske Equinor og amerikanske Apple. Med tiden har han følt at han kan ta mer risiko og kjøper og selger nå med høyere frekvens enn tidligere.

Begge mener de har hatt nytte av å kunne prate med andre. Nå håper de forumet deres vil gi flere unge muligheten til å spørre om aksjehandel og sparing.

– Man merker jo veldig forskjell på nivået blant medlemmene av gruppen. Noen er nye og andre har holdt på en stund. Det har bare vært saklige og gode diskusjoner til nå. Slik vil vi jo ha det, sier Kittelsen.

Tenåringene har planer om å kunne publisere ukentlige porteføljer og selskapsanalyser for forumets medlemmer, og mener de vil kunne konkurrere med andre forum på kvalitet og innhold.

Rasmus Berger (17) har ønsket seg bedre verktøy og forum for likesinnede som vil handle aksjer. Nå har han og Markus Kittelsen laget et eget forum for unge investorer. Vis mer byoutline Privat

NHH-professor anbefaler fond

– Aksjeforum er generelt en god ting, gitt at aggressive risikovillige mennesker ikke styrer samtalene, sier Thore Johnsen, professor i finans på Norges Handelshøyskole, til E24.

Han har blitt informert om aksjeforumet for unge investorer under 26 og om veksten blant unge aksjonærer i 2020. Han mener det er en positiv utvikling.

Ifølge Johnsen har unge godt av å lære om finans og det er godt for den norske økonomien at folk generelt interesserer seg for sparing i aksjemarkedet. Forutsetningen er likevel at de som kjøper aksjer kjenner til risikoen det innebærer.

– Aksjer går ikke bare oppover, de går bortover og de faller. Himmelen er på ingen måte grensen. Den ligger mye lavere. Om du plukker ut enkeltaksjer blir det som lotto. Gevinsten kan være stor, og det kan også potensielle tap være.

– Kan du ikke slå dem, så slå deg heller sammen dem. Kjøp alle. Gjerne via fond, sier han.

Han legger til at en kan lære mye via erfaring, men poengterer også at det er bra med kurs i finans for bli bedre kjent med risiko og gevinster i finansmarkedet. Unge burde gjerne ta utdanning for å bli bedre på nettopp dette, markerer professoren.

– Samtidig, når en er ung, så blir store upersonlige fond kjedelig. Man vil jo ha det gøy. Så en kjøper heller aksjene sine selv. Et tips er da å behandle det som gambling på travbanen: Spre risikoen din, og ikke satse mer enn du tåler å tape, sier han.

Les på E24+ Aksjeforumene som gir den beste innsikten

Unge menn mer risikovillige enn unge kvinner

Aksje Norge har observert en stor vekst blant unge aksjekjøpere det siste året. Aksjonærer i alderen 20–29 år har vokst med 77 prosent, og mengden investerte verdier fra disse har vokst med 93 prosent.

De registrerer at folk flest, inkludert de unge, investerer brorparten av pengene sine i stabile selskap som Hydro, Telenor, Orkla, Equinor og DNB.

Likevel er ikke dette hele historien. Eksempelvis trekker de frem tre selskap som har vært volatile gjennom 2020 og som samtidig har tiltrukket seg mange unge kvinner og menn. Disse tre er Norwegian Air Shuttle (NAS), Kongsberg Automotive (KOA) og Aker Solution (AKSO).

De observerer også at unge menn er klart mer villige enn unge kvinner til å velge aksjer med høyere risiko. Unge menn under 30 år utgjør omtrent 18 prosent av norske aksjonærer i NAS. De eier i snitt NAS-aksjer for 3.083 kr, noe som samlet utgjør kun én prosent av selskapets verdier. Kvinner eier i snitt NAS-aksjer for 2.068 kr.

Ifølge Aksje Norge er veksten blant unge under 18 år vanskelig å måle fordi mye av handelen gjøres gjennom aksjesparekontoer som eies av foreldre. Disse kontoene blir ofte overført til barna når de fyller 18 år. Det kan gjøre at enkelte nyregistrerte aksjehandlere på 18 år egentlig allerede har handlet aksjer i flere år før de blir registrert.

Les også Forvalterens råd til unge investorer

E24 Rasmus Berger (17), Tjøme Markus Kittelsen (16), Hovden Favoritt trader/ investor? – Ingen klar favoritt, men ser litt opp til Øystein Stray Spetalen og Kjell Inge Røkke. – Kjell Inge Røkke og Øystein Stray Spetalen. Hvordan har du tjent pengene du har gått inn med? – Sommerjobb i butikk, småjobber, og salg av fysiske ting som klokker. – Konfirmasjonsgaver, oppussing og videresalg av båter, solgt skuteren min og sparte midler. Hvor mye har du gått inn med? – Det velger jeg ikke å svare på. Penger jeg er komfortabel med å satse og som jeg har råd til å tape. – Det har jeg ikke lyst til å opplyse om. Ikke mer enn jeg er villig til å miste det. Hvordan har det gått med investeringene deres ? – Omtrent 40 prosent opp, så jeg har slått indeks. Det er målet mitt og det er jeg veldig fornøyd med. – Nå går det veldig bra. Den siste måneden har jeg hatt omtrent 50 prosent avkastning.

Må ha tillatelse for å handle

Nordnet skriver på nettsidene sine at ungdom under 18 skal kunne handle hos dem, men at det blant annet krever underskrift og ID fra foreldre.

DNB skriver i en e-post til E24 at de er tillater at foreldre handler for unge under 18.

Nordea sier til E24 at de ikke tillater det, men at de observerer at foreldrene likevel handler for barna sine i enkelte tilfeller på deres markedsplass. Selv om ordlyden er forskjellig, er handelen for unge under 18 omtrent lik på alle handelsplassene. Den skjer gjennom foreldrenes godkjenning og BankID.

Selv om både Markus Kittelsen og Rasmus Berger opplever at telefonen til mamma og pappa sinker dem når de vil slå til på et selskap, har ingen av dem blitt stoppet av foreldrene i å gjøre en handel.

– Jeg har faktisk ikke møtt noe motstand. Jeg får stort sett gjøre som jeg vil. Jeg lærer av nedturene og når det går bra. Både tap og gevinst, sier Kittelsen.

Det samme gjelder Berger. Han forteller at han ikke får motstand fra moren på kjøpene han vil gjøre. Ofte vil moren også være med å handle på aksjene han har analysert, noe han ikke liker noe særlig. Om det skulle gå galt har han ikke lyst til å føle seg ansvarlig for hennes, venners eller skolekameraters tap.

– Det er forstyrrende når en skal kjøpe aksje. Jeg tenker det hadde vært bedre om en kunne gjøre det selv, men samtidig når en er ung og kanskje ikke vet helt hva en kjøper så kan det være greit at foreldre må godkjenne det, legger Kittelsen til.

Foreldrene til Kittelsen og Berger bemerker at de to ikke får handle over et visst beløp, og pengene de bruker i aksjemarkedet er penger de må ha råd til å kunne tape.

Les også Forvalter frykter renteknekk for «sårbare» børsferskinger

Les på E24+ Ikke nødvendig å bite på laksekroken ennå

Les på E24+ Derfor trekkes den neste generasjonen mot aksjer i utlandet

Publisert: Publisert: 28. februar 2021 08:17 Oppdatert: 28. februar 2021 08:43