Ferd-dominert sjømatselskap med nytt våpen mot lakselus

Britiske Benchmark lanserer det første nye legemiddelet mot lakselus i Norge på over ti år, og forventer enorm etterspørsel.

På grunn av omfattende resistens mot kjemiske behandlingsmidler, har næringen de siste årene måttet ta i bruk mekaniske metoder for å fjerne lusen. Det har hatt negative konsekvenser for fiskens velferd. Vis mer byoutline Harald Henden, VG

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

– Vi ser et salgspotensial på 900 millioner kroner globalt, hvorav 600 millioner i Norge, sier Trond Williksen, adm. direktør i Benchmark Holdings.

I en børsmelding før helgen annonserte det London-noterte sjømatselskapet at det har fått markedsføringstillatelse i Norge for Ectosan, et nytt legemiddel til fjerning av lakselus.

Den vesle parasitten er lakseoppdretternes største hodepine, og er anslått å koste industrien over åtte milliarder kroner hver eneste år.

Ectosan blir ifølge meldingen det første legemiddelet mot lakselus som introduseres i Norge på over ti år.

«Dette er en betydelig milepæl for Benchmark, og en transformerende løsning for lakseindustrien», skriver selskapet i børsmeldingen.

KLAR FOR NORGE: Benchmark, her ved adm. direktør Trond Wiliksen, er i ferd med å lansere et nytt behandlingsmiddel mot lakselus. Vis mer byoutline Ferd

Lakselus Lakselus finnes naturlig i alle havområder på den nordlige halvkule, og er den vanligste parasitten på laksefisk.

Blir forekomsten av lus høy, kan det være en utfordring både for oppdrettsfisk og vill laksefisk.

Havbruk medfører at antall fisk i sjøen øker, og dermed øker også antall verter for lakselus. Nivåene med lakselus i anleggene må derfor holdes lavest mulig, slik at de samlede lusemengdene i sjøen ikke blir for store.

Som følge av omfattende resistens hos lusen mot kjemiske behandlingsmidler, har næringen de siste årene vært tvunget til å ta i bruk mekaniske metoder for å fjerne lusen, med negative konsekvenser for fiskens velferd. Kilde: Lusedata, Mattilsynet Vis mer vg-expand-down

– Unik løsning

– Bak dette gjennombruddet ligger vesentlige investeringer i forskning og utvikling de siste ti årene, sier Williksen.

Trønderen, med bakgrunn som konsernsjef i både Salmar og Akva Group, kom inn som ryddegutt i april 2020 for å snu en negativ trend med svake resultater og elendig kursutvikling.

Benchmark satser innen dyreernæring, dyrehelse og genetikk, med spesiell vekt på akvakultur.

Ectosan er tiltenkt bruk i såkalt lukket badebehandling av laks i brønnbåt, i kombinasjon med selskapets nye rensesystem Cleantreat, som skal fjerne alle legemiddelrester før «badevannet» slippes ut igjen av brønnbåten.

– Det er jo nettopp denne kombinasjonen som gjør løsningen unik fra et miljø- og bærekraftsperspektiv, sier Williksen.

– Vil næringens problemer med lakselus løses med disse produktene?

– Vi mener at vi nå bringer et viktig redskap til markedet, som kan bidra til å løse denne utfordringen, sier Williksen.

– Lusen er blitt resistent mot alle kjemiske behandlingsmidler tidligere, hvor lang tid vil dette ta for Ectosan?

– Man får ikke utvikling av resistens når ingen lakselus overlever behandlingen. Tradisjonelt har man kjørt legemiddelbehandling mot lakselus i åpne merder med presenning rundt. Da har man sett at mange lus har overlevd og formert seg videre, og dermed spredd resistens. Det vil ikke skje ved bruk av Ectosan, siden all lusen samles opp i brønnbåten, sier Williksen.

Endelig opptur for Ferd

Johan H. Andresens investeringsselskap Ferd har siden 2017 bygd opp en stor aksjepost i Benchmark, og er i dag største eier med 27,9 prosent av aksjene.

STØRSTE EIER: Johan H. Andresens og hans investeringsselskap Ferd. Vis mer byoutline Hanna Kristin Hjardar / E24

Nest størst er Salmar-gründer Gustav Witzøe og hans investeringsselskap Kverva med 20,1 prosent, som i løpet av 2019 kjøpte seg kraftig opp ved å overta aksjene til den fallerte britiske fondsforvalteren Neil Woodford.

Aksjen har gitt en avkastning på solide 58 prosent det siste året, men målt over de siste tre årene er avkastningen negativ med to prosent.

Dagens Næringsliv har tidligere anslått Ferds kostpris til 1,2 milliarder kroner. Basert på dagens børsverdi på 4,7 milliarder, er eierandelen verdt 1,3 milliarder etter de siste månedenes kraftige opptur.

Benchmark opplyser i børsmeldingen at de forventer at Ectosan og Cleantreat blir lønnsomme produkter fra første dag.

Forventet driftsmargin før avskrivninger (EBITDA) er på 25–30 prosent.

NEST STØRST: Salmar-gründer Gustav Witzøe og hans investeringsselskap Kverva har satset kraftig på Benchmark. Vis mer byoutline Ingar Storfjell / Aftenposten

– Dyrekjøpte erfaringer

Hos oppdretternes bransjeorganisasjon Sjømat Norge blir nyheten om Ectosans forestående lansering mottatt med forsiktig optimisme.

– På generelt grunnlag er det gledelig at bruk av kunnskap og erfaring fra kjente virkestoffer i kombinasjon med ny teknologi kan føre til nye reduserende tiltak mot lakselus, der både krav til miljøet og oppdrettsfiskens velferd ivaretas, sier Karoline Skaar Amthor, fagsjef for miljø og helse i Sjømat Norge, til E24.

– GLEDELIG: Men Sjømat Norges fagsjef for miljø og helse, Karoline Skaar Amthor, påpeker at det nye legemiddelet må brukes med omhu for å unngå resistens. Vis mer byoutline Sjømat Norge

Hun viser til at oppdrettsnæringen har gjort seg til dels dyrekjøpte erfaringer gjennom årenes løp hva angår korrekt bruk av medikamenter for å bevare effekt mot lakselus.

– Denne erfaringen har gjort oss mer skjerpet og i stand til å ta bedre strategiske avgjørelser rundt fremtidig bruk av Benchmark sitt produkt og teknologi, så vel som eksisterende og fremtidige medikamenter og teknologier, sier Skaar Amthor.

– Er det nye legemidler som må til for å få luseproblemet under kontroll i laksenæringen?

– Behandling mot sykdom er aldri løsningen på et problem, ei heller luseproblemet. Ethvert reduserende tiltak mot lakselus, herunder nye medikamenter, er ment for å brukes som et verktøy for å komme under de pålagte lusegrensene som gjelder til enhver tid, sier Skaar Amthor, og legger til:

– Langsiktig strategisk forebygging gjennom god produksjonsplanlegging, kombinasjon av ulike teknologier, god kommunikasjon mellom selskapene i samme produksjonssone, og kunnskap om miljøforhold og lakselusens biologi er det som legger fundamentet for fremtidig lakselusebekjempelse.