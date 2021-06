Telenor og Axiata slår sammen selskaper: Skaper mobilgigant i Malaysia

Telenor og Axiata har signert avtalen om å slå sammen virksomheter i Malaysia. Verdien av det nye selskapet blir anslått til rundt 100 milliarder kroner.

Illustrasjonsbilde Vis mer byoutline LYNN BO / EPA

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Telenor melder mandag morgen om signering av avtalen med Axiata. Den innebærer sammenslåing av Telenors selskap Digi og Axiatas selskap Celcom.

Tilbake i april meldte selskapene at de var nær en fusjon, etter at de to partene i 2019 forsøkte å slå sammen hele sine asiatiske virksomheter. Den planen ble senere samme år lagt vekk.

Telenors Digi er det tredje største mobilselskapet i Malaysia. Telenor ble eier i Digi i 1999 og eier i dag 49 prosent av selskapet.

Verdien anslått til 100 milliarder

Partene bekrefter mandag at de vil bli sittende med 33,1 prosent hver i det sammenslåtte selskapet. Forutsatt godkjenning fra aksjonærene vil det nye selskapet få navnet Celcom Digi Berhad.

– Vi ser frem til å samarbeide med Axiata for å realisere potensialet i det nye selskapet, sier Telenors Asia-sjef Jørgen A. Rostrup i en pressemelding.

Telekomindustrien er i starten av et spennende digitalt skifte, og ny teknologi kommer til å endre hvordan vi utvikler og leverer tjenester for både privat og offentlig sektor, sier han.

Andre store investorer i Malaysia vil også eie en betydelig andel, slik at Axiata og lokale investorer blir sittende på til sammen mer enn 51 prosent.

Verdsettelsen av det nye selskapet være på rundt 100 milliarder målt i norske kroner, opplyser Telenor. Det vil være notert på børsen i Malaysia, og blir et av de fem største selskapene.

Som betaling vil Axiata motta nyutstedte aksjer i Digi, 400 millioner dollar gjennom at det nye selskapet tar opp lån (tilsvarende 3,4 milliarder kroner) og en kontantbetaling direkte fra Telenor på rundt 70 millioner dollar (600 millioner kroner).

Anslår positive effekter på 17 mrd.

Proformatall viser at det sammenslåtte selskapet vil ha rundt 19 millioner kunder, et brutto driftsresultat på nær 12 milliarder kroner og et resultat etter skatt på rundt fire milliarder kroner med dagens valutakurser.

Ifølge Telenor vil sammenslåingen gi betydelige positive såkalte synergieffekter, anslått til rundt 17 milliarder kroner.

Transaksjonen må godkjennes av aksjonærene i Asiata og Digi og regulatoriske myndigheter. Selskapene venter at sammenslåingen vil bli gjennomført innen andre kvartal neste år, forutsatt at disse godkjenningene kommer på plass.