Tesla snur om bitcoin som betaling – kursen raser 10 prosent

Under to måneder etter at Tesla begynte å godta bitcoin som betaling, ombestemmer de seg. Elon Musk peker på at utvinningen av kryptovalutaen kan skade miljøet. Kryptovalutaer verden over ble barbert med over 3.000 milliarder kroner.

Tesla-sjef Elon Musk er bekymret for at utvinningen av bitcoin kan skade miljøet. Vis mer byoutline Susan Walsh / AP

Elon Musk skriver på Twitter at økningen i bruken av fossile energikilder til å utvinne bitcoin, har ført til at de ikke lenger tar imot bitcoin som betaling for bilene sine

– Kryptovaluta er en god idé på mange nivåer, og vi mener de har en lovende fremtid, men dette kan ikke komme på bekostning av miljøet, skrev Musk på Twitter.

Musk sier at de ikke vil selge noen bitcoin, og vil bruke kryptovalutaen så fort utvinningen av kryptovalutaen blir mer miljøvennlig. I februar kjøpte Tesla bitcoin for 1,5 milliarder dollar.

Det er under to måneder siden Musk meddelte at de ville gi kundene mulighet til å betale med bitcoin når de kjøpte biler.

– Konsekvensene for miljøet fra å utvinne bitcoin er en av de største risikoene for hele kryptomarkedet, sier Edward Moya i valutamegleren Oanda, til Reuters.

Kursras

Prisen for en bitcoin falt med 10 prosent etter at Musk annonserte nyheten. Også andre kryptovalutaer falt markant, før de hentet seg noe inn igjen.

Tre timer etter Musks twitter-melding, var markedsverdien til hele kryptovalutamarkedet barbert med tilsvarende 3.053 milliarder kroner, ifølge CNBC.

Markedsverdien på bitcoin falt umiddelbart etter Musks melding med mer enn 1.200 milliarder kroner, før den hentet seg noe inn igjen. Bitcoin har nå tapt seg med 600 milliarder kroner i verdi siden Musks twitter-melding, ifølge data fra Coinmarketcap.

I skrivende stund koster én bitcoin rundt 50.500 dollar, ned fra rundt 57.500 dollar onsdag. I april nådde bitcoin sitt høyeste nivå noensinne, på over 63.000 dollar per bitcoin.

Bitcoin har over lengre tid blitt kritisert som en miljøversting, da utvinningen av kryptovalutaen krever enorme mengder strøm, som ofte kommer fra ikke-fornybare kilder.

I dag krever utvinningen av bitcoin like mye strøm som hele Nederland forbrukte i 2019, ifølge Reuters.

70 prosent av utvinningen av bitcoin foregår i Kina, ifølge University of Cambridge's Centre for Alternative Finance. Den kinesiske utvinningen bruker fornybar energi, som regel vannkraft, i de regnfulle sommermånedene. Men de bytter til fossile brensel, som regel kull, resten av året.

