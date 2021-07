Telenor selger Myanmar-virksomheten for 900 millioner kroner

Telekomkjempen kvitter seg med tapsprosjektet i Myanmar. – Vi har vurdert alle muligheter og mener at salget av virksomheten er den beste mulige løsningen i denne situasjonen, sier toppsjefen.

Telenor-sjef Sigve Brekke fotografert under åpningen av Telenors kontor i Yangon, Myanmar i 2014. Vis mer byoutline Jørgen Lohne/Aftenposten

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Telenor har inngått en avtale om å selge 100 prosent av sin mobilvirksomhet i Myanmar til M1 Group for 105 millioner dollar, eller rundt 900 millioner kroner, ifølge en melding.

55 millioner dollar, eller rundt 470 millioner kroner, betales over fem år.

Avtalen innebærer en antatt selskapsverdi på omtrent 600 millioner, eller 5,2 milliarder kroner. M1 Group, som er et investeringsselskap med base i Beirut i Libanon, vil overta alle aksjene i Telenor Myanmar og fortsette driften av selskapet, fremgår det.

Les også Lagmannsretten opprettholder gigantgebyr til Telenor

– Situasjonen har blitt stadig med utfordrende

I mai ble det kjent at Telenor skrev ned hele Myanmar-investeringen på 6,5 milliarder kroner.

– Situasjonen i Myanmar har i de siste månedene blitt stadig mer utfordrende for Telenor knyttet til sikkerhet for våre ansatte, regulatoriske forhold og god forretningspraksis. Vi har vurdert alle muligheter og mener at salget av virksomheten er den beste mulige løsningen i denne situasjonen, sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor, i en melding torsdag.

– Avtalen om å selge Telenor Myanmar til M1 Group vil sørge for at driften fortsetter. Telenor gikk inn i Myanmar med en tro på at rimelige mobiltjenester ville bidra til landets utvikling og vekst. Jeg er takknemlig for alle våre ansatte og partnere som har gjort en betydelig innsats for å bygge et selskap som har vært en positiv bidragsyter for befolkningen i Myanmar og levert telekommunikasjonstjenester i toppklasse gjennom hele Telenors tilstedeværelse i landet, legger han til.

Krise

Telenor gikk inn i Myanmar i 2013 og åpnet mobilvirksomheten i 2014, i forbindelse med at Aung San Suu Kyi ble løslatt fra husarrest og militærjuntaen åpnet for valg. Telenors inntreden hadde solid støtte fra regjeringen og satsingen ble også en suksess – langt raskere enn forventet.

Myanmar ble en viktig ny vekstdriver for Telenor i Asia, som også har virksomhet i Bangladesh, Pakistan, Malaysia og Thailand.

1. februar i år endret situasjonen seg brått. De militæret satte i gang et kupp og tok makten fra de folkevalgte, noe som har skapt mye uro, store demonstrasjoner og vold mot sivilbefolkningen.

Militærregimets begrensninger på mobilnettene førte til at Telenors daglige trafikk- og abonnementsinntekter «ble omtrent halvert», ifølge selskapet.

Telenor har en markedsverdi på 207 milliarder kroner etter et kursfall på 18 prosent siden årsskiftet.