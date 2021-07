Tror ikke på Havila Kystrutens mål – satser 25 millioner likevel

Havila Kystruten forespeiler investorer en driftsmargin som er dobbelt så høy som konkurrentens. – Vi stoler jo aldri på slike tall, sier en forvalter som satser på selskapet.

SKYHØYE AMBISJONER: Havila Kystruten forventer fantastisk lønnsomhet for sine nye kystruteskip. Vis mer byoutline Havila Kystruten

Publisert: Publisert: Nå nettopp

– Man kan jo investere selv om man ikke tror på estimatene, sier Nils Erling Ødegaard.

Han er investeringsdirektør i MP Pensjon, som forvalter nær 25 milliarder kroner i pensjonsmidler for ansatte i Tine og tilknyttede selskaper.

Nå har MP Pensjon gått inn som hjørnesteinsinvestor med 25 milioner i rederiet Havila Kystruten, som skal hente opp mot 500 millioner i ny egenkapital før en planlagt børsnotering i slutten av juli.

I investorpresentasjonen som brukes til å markedsføre transaksjonen kommer det frem at selskapet forventer å levere en driftsmargin før avskrivninger (EBITDA) på 40–45 prosent fra sine fire kystruteskip, som skal leveres fra et tyrkisk verft det kommende året.

Konkurrenten Hurtigruten leverte en tilsvarende margin på 20 prosent for sin kystrutevirksomhet i 2019, og har også ligget rundt dette nivået historisk.

– Høres dette realistisk ut for deg?

– Vi stoler jo aldri på slike investorpresentasjoner, men gjør heller våre egne vurderinger. Og i dette tilfellet synes vi at det var en interessant investering, selv om man la til grunn vesentlig dårligere marginer, sier Ødegaard.

Les også Går på børs midt i fellesferien: – Vi kunne og burde gjort det før

– Kan ikke si nei hver gang

MP Pensjon var aksjonær i Hurtigruten i nærmere 15 år før selskapet ble kjøpt opp og tatt av børs i 2014, og kjenner dermed godt til marginnivået i bransjen.

– De finansielle tilretteleggerne til Havila har lagt til grunn en kabinfaktor på 80 prosent, det synes jeg var altfor høyt. Men det var mulig å regne hjem likevel for en investor med vårt avkastningskrav. Tiårsrenten ligger under 1,5 prosent, så alternativet mitt er obligasjoner, sier Ødegaard.

Han viser til at prisene på nybygg har gått opp med 20 prosent siden Havila Kystrutens skip ble bestilt.

Les også Hurtigruten-konkurrent vil søke notering på Oslo Børs

– Da kan man argumentere for at man kommer inn med rabatt. Samtidig er det på mange måter en monopolsituasjon for rutene de skal drifte, sier Ødegaard.

Selv har han lang erfaring fra å hjelpe selskaper med kapitalinnhenting, etter å ha tilbrakt store deler av karrieren i ledende stillinger i det nå nedlagte meglerhuset Fondsfinans.

– Blir du ikke skeptisk når selskapet opererer med forventninger som du selv synes er altfor optimistiske?

– Vi er alltid skeptiske vi, men man kan jo ikke si nei hver gang. Jeg tror selskapet vil tilby et veldig godt produkt, sier Ødegaard.

– Fremstår veldig optimistisk

I Havila Kystrutens investorpresentasjon vises det til historiske regnskapstall fra Hurtigruten for å demonstrere kystrutens lønnsomhet.

Her vises det til en EBITDA-margin på over 39 prosent i 2019.

Tallet er imidlertid ikke hensyntatt såkalt SG&A, et regnskapsbegrep for salgs-, generelle og administrative kostnader.

Dette er fordi Hurtigruten, som også driver med ekspedisjonscruise og landbasert virksomhet, ikke rapporterer slike kostnader per segment i sine kvartalsrapporter.

Tall per segment finnes imidlertid i det såkalte Kystruteregnskapet, som Hurtigruten er pliktig å levere til Samferdselsdepartementet hvert år, og som E24 har fått tilgang til.

I 2019 utgjorde SG&A for Hurtigruten 767 millioner, noe som utgjorde 22 prosent av totale kostnader. Dermed var reell EBITDA-margin for kystrutevirksomheten på 20,5 prosent i 2019.

– At Havila Kystruten skal greie å levere en EBITDA-margin inkludert SG&A på 40–45 prosent, mot Hurtigruten sin margin på rundt 40 prosent uten SG&A, fremstår veldig optimistisk, sier Ole Martin Westgaard, aksjeanalytiker i DNB Markets, til E24.

– FREMSTÅR VELDIG OPTIMISTISK: Ifølge aksjeanalytiker Ole Martin Westgaard i DNB Markets. Vis mer byoutline Linkedin

Han har lang erfaring fra analysedekning av cruisesektoren.

– Det er mulig at organisasjonen er effektiv, men det er ikke gratis å få internasjonale passasjerer til et «brand» knapt noen har hørt om. Kun fem prosent av cruiseturistene på Kystruten kommer fra Norge, sier Westgaard, og legger til:

– Vi får håpe investorene har lagt til grunn mer realistiske antagelser.

– Har selvfølgelig foretatt konkurrentanalyser

Bak Havila Kystruten står skipsreder Per Sævik og hans familie, gjennom Havila Holding.

Mens Per Sævik er styreleder i Havila Kystruten, sitter også sønnene Njål Sævik og Vegard Sævik i styret.

– Vi kan ikke kommentere på kostnadene i Hurtigruten, men har selvfølgelig foretatt konkurrentanalyser. Tallene som vi har lagt frem for Havila Kystruten, er basert på egne anslag på kostnadssammensetning og inntjeningspotensial, basert på nye skip og en moderne organisasjon, sier Vegard Sævik til E24.

STYREMEDLEM OG EIER: Vegard Sævik. Vis mer byoutline Havila

Han viser til at det er naturlig at en organisasjon satt opp med nye og effektive driftsmetoder skal ha en lavere kostnadsbase enn etablerte aktører.

– Slik man også har sett i andre bransjer hvor nye aktører med lavere kostnadsbase har lyktes med det samme, sier Sævik.

Med fire identiske, nye, og kostnadseffektive skip mener han at Havila Kystruten vil ha en ensartet, enkel drift og dermed en operasjonell fordel opp mot andre aktører med mer omfattende aktivitet på ulike områder.

– I tillegg vil Havila Kystruten ha en enkel og slagkraftig organisasjon og vil basere en vesentlig del av salgs- og markedsføringsopplegget på effektive nettbaserte løsninger, sier Sævik.

Han er blitt forelagt uttalelsene fra både Ødegaard og Westgaard, men ønsker ikke å kommentere dem direkte.

– Generelt er det viktig å få med seg at vi opererer med netto-inntektsføring, altså inntekter etter fratrekk av agentprovisjoner og andre elementer, og at dette naturligvis påvirker marginbildet dersom andre aktører gjør dette annerledes. Det er viktig at en sammenligner epler mot epler, sier Sævik.

Vil ha penger på plass før oppdatering

I tillegg til MP Pensjon har også tyske Paladin, Nordea, Farvatn Capital og Fondsfinans Norge forpliktet seg til å investere totalt 233 millioner av de 450–500 millionene som skal på plass.

Pengene skal brukes til å ferdigstille de to første skipene når de etter planen skal leveres fra verftet innen henholdsvis utgangen av juli og september, over et halvt år forsinket.

I et intervju med E24 torsdag forklarte konstituert sjef i Havila Kystruten, Arne Johan Dale, hvorfor selskapet gikk til det noe uvanlige skritt å gjennomføre en emisjon og børsnotering midt i fellesferien:

– Vi kunne gjort det før, og burde gjort det før, så vi unngikk fellesferien. Men vi har ventet på en bekreftelse på når de første skipene våre blir levert fra verft. Nå har vi fått det, og da var det også naturlig å gjennomføre transaksjonen nå, sa Arne Johan Dale til E24.

Les på E24+ Økonomiske problemer ved verft. Kystruteskip forsinket.

INTERIM: Arne Johan Dale styrer skuta til ny Havila Kystruten-sjef Bent Martini er på plass i august. Vis mer byoutline Havila

Planen er å ha pengene på plass innen midten av juli. Så skal selskapet komme med en oppdatert tidsplan for levering av skipene 20. juli.

Dale uttalte i samme intervju at han anså risikoen for nye forsinkelser som begrenset.

– Nå er ferdigstillelsesgraden så høy at det ikke kan bli for store avvik, sa Dale.