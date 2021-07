Gjensidige slo forventningene - tjente over to milliarder

Et hopp i premieinntekter og positive coronaeffekter bidro til at forsikringsgiganten slo forventningene i årets andre kvartal.

Eksteriør og logo av hovedkontoret til Gjensidige forsikring i Oslo. Vis mer byoutline Junge, Heiko / NTB scanpix

– Vi er veldig fornøyde med de sterke resultatene vi fortsetter å levere. Dette er i stor grad et resultat av vår solide merkevare, effektive drift og dedikerte medarbeidere som legger stor vekt på å betjene våre kunder hver dag, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad i en uttalelse.

Gjensidige Forsikring fikk et resultat før skatt på 2,33 milliarder kroner i andre kvartal, viser kvartalsrapporten onsdag.

Det er ned fra 2,47 milliarder i tilsvarende kvartal i fjor.

Samtidig er resultatet betydelig bedre enn hva analytikerne forventet på forhånd. Et gjennomsnitt av estimater fra inntil ti analytikere innhentet av Infront for TDN Direkt ventet et resultat før skatt på 1,95 milliarder kroner for årets andre kvartal.

Resultat etter skatt ble 1,81 milliarder kroner, ned fra 1,95 milliarder i samme periode i fjor. Resultat per aksje falt også fra 3,9 til 3,64 kroner.

Satser på vekst

Konsernsjefen bemerker i en uttalelse at lønnsomheten i Sverige og Baltikum «ikke er tilfredsstillende», men noterer mer positive resultater i Norge og Danmark.

– Fremover vil vi fortsette å fokusere på vekst i våre markeder. Sammen med sterk og effektiv drift er dette en forutsetning for å fortsette å levere solide resultater og attraktiv avkastning, sier Baastad.

Konsernet kan vise til overskudd både i forsikringsvirksomheten og fra plasseringen av kapital i finansmarkedene.

Forsikringsresultatet økte fra 2,4 milliarder til 2,56 milliarder kroner i årets først seks måneder. Til sammenligning endte forsikringsresultatet på 1,52 milliarder i andre kvartal. Det er markant høyere enn analytikernes forventninger på 1,349 milliarder kroner. Til sammenligning bokførte forsikringskjempen 1,344 milliarder kroner året før.

Etter vekten endte premieinntektene på 7,17 milliarder kroner, opp fra 6,76 i fjor. Det er også bedre enn forhåndsforventningene på 7,07 milliarder for andre kvartal.

Inntektene fra forsikringsvirksomheten økte med 6,1 prosent til 7,17 milliarder kroner, opp fra 6,76 milliarder i samme periode i fjor. Utviklingen kommer av «solide fornyelser og effektiv differensiert prising», skriver selskapet, som videre noterer at forsikringsresultatet hovedsakelig økte «som følge av premievekst».

Gjensidige forklarer videre at en vekst på 6,1 prosent i premieinntekter og høyere avviklingsgevinster ble delvis utlignet av en økning i storskader og driftskostnader, fremgår det.

Lovende utsikter

Konsernet melder at coronapandemien har medført lavere erstatningskostnader for flere av forsikringsproduktene, men at dette blir delvis motvirket av økte reiseforsikringskrav. Blant effektene er selskapets frekvensskadeprosent, som falt med 2,4 prosentpoeng justert for covid-19-relaterte krav, står det i rapporten.

Videre fremgår det at pensjonssegmentet oppnådde et bedre resultat takket være økte drifts- og finansinntekter.

Totalkostnadsprosent, såkalt «combined ratio», endte 78,7 prosent, ned fra 80,1 prosent i fjor. Totalkostnadsprosenten er summen av skadeprosent og kostnadsprosent.

Konsernets finansresultat endte på 802 millioner kroner i kvartalet, ned fra 1,158 milliarder i samme periode i fjor. Finansavkastningen var imidlertid på 2,3 prosent, noe som er et kraftig hopp fra 0,6 prosent i fjor. Det tilsvarer 1,35 milliarder i avkastning i forhold til negative 360 millioner i fjor.

Bedrede utsikter til økonomisk vekst, høyere inflasjon og stabilt lave renter og kredittmarginer drev resultatet for sykliske aktiva som aksjer, råvarer og eiendom dette kvartalet, skriver Gjensidige, som hevder at «utsiktene er fortsatt lovende».