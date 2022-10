EU undersøker Hydros planlagte milliard­oppkjøp i Polen

EU-kommisjonen frykter at oppkjøpet kan hemme konkurransen.

Konsernsjef i Norsk Hydro, Hilde Merete Aasheim.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Kommisjonen har besluttet å åpne en undersøkelse av Hydros planlagte oppkjøp av det polske resirkuleringsselskapet Alumetal, ifølge en melding fra Hydro torsdag kveld.

I en separat melding fra EU-kommisjonen går det frem at kommisjonen er bekymret for at det foreslåtte oppkjøpet kan redusere konkurransen innen produksjon og forsyning av legeringer for støpt aluminium legeringer for støpt aluminiumsammensmeltning av aluminium med andre metaller, brukes blant annet i bilindustri og transport i EØS.

Hydro annonserte budet som tilsvarer rundt 2,4 milliarder kroner (med dagens kurs) i april i år.

Bekymret for konkurransen

Undersøkelsen er i en fase II-saksbehandling, som ifølge Hydro er et ordinært ledd i EU-kommisjonens fusjonskontroll i tilfeller der kommisjonen i den innledende vurderingsfasen ikke har kunnet utelukke bekymringer knyttet til en transaksjon.

EU-kommissær for konkurransepolitikk, Margrethe Vestager, sier at tilgang til konkurransedyktig priset grønne aluminiumsprodukter er essensielt for å nå deres mål om å bekjempe klimaendringer.

– Vår dyptgående undersøkelser har som formål å sikre at kjøpet av Alumetal fra Norsk Hydro ikke har negativ innvirkning på konkurransebildet for visse aluminiumsmarkeder og spesielt grønne aluminiumsprodukter for kunder i den europeiske bilindustrien, uttaler Vestager.

Alumetal er Europas nest største produsent av støpelegeringer i aluminium. Selskapet har ifølge Hydro en produksjonskapasitet på 275.000 tonn i året, fordelt på tre anlegg i Polen og ett i Ungarn.

Selskapets største kundegruppe er bilindustrien, hvor også Hydro har satset tungt de siste årene.

Betingelse ikke oppfylt

Gjennomføring av oppkjøpet var betinget av grønt lys fra konkurransemyndighetene.

Etter kommisjonens beslutning om å åpne undersøkelsen, vil ikke den juridiske betingelsen for budet være oppfylt før tegningsperioden utløper.

Tegningsperioden har tidligere blitt forlenget til 10. oktober 2022.

«Hydro jobber aktivt med å gjennomføre transaksjonen og vil de neste månedene fortsette å samarbeide med EU-kommisjonen», skriver selskapet.