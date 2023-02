Ubrukte bonuspoeng reddet Norwegian-resultatet

Flyselskapet Norwegian økte resultatet for fjerde kvartal. Bak står kunder som lot være å bruke lojalitetspoeng før fristen.

RESULTATHOPP: Norwegians toppsjef Geir Karlsen kunne torsdag vise til kraftig resultatforbedring

Da Norwegian la frem kvartalsrapporten for fjerde kvartal torsdag morgen, viste det seg at resultatet var betydelig bedre enn samme kvartal året før.

Målt ved Ebitdar Ebitdar En alternativ måte å måle resultatet på, står for "earnings before interest, taxes, depreciation, amortization, and restructuring or rent costs". På norsk betyr det resultat før renter, skatt, avskrivninger, amortisering, og restrukturering eller leiekostnader. Resultatmålet skal gjøre det mulig å sammenligne prestasjoner på tvers av flyselskaper, ettersom det ikke er påvirket av metoden selskapet bruker til å finansiere fly.var resultatet nesten 400 millioner kroner bedre enn året før.

Av rapporten går det frem hva som ligger bak resultatoppgangen.

Resultatet i fjerde kvartal ble «påvirket positivt av utløp av Norwegian Reward CashPoints» ved årsskiftet, står det.

Norwegian-sjef Geir Karlsen vil ikke si nøyaktig hvor stor gevinst det har tatt som følge av utløpte lojalitetspoeng.

– Det er slik at når vi selger flybilletter så kostnadsfører vi de «cash»-poengene vi gir til våre kunder. Dette er en tilbakeføring av det, i form av at noen ikke bruker disse poengene.

Dette er en kostnad selskapet har tatt løpende gjennom dette året og tidligere år.

– Dette er noe som skjer hvert kvartal, så slik sett er det «business as usual», sier Karlsen.

Gevinsten fra de ubrukte bonuspoengene var imidlertid ekstraordinært stor i dette kvartalet.

Fire år gamle poeng

De totale driftsinntektene økte til 4,97 milliarder kroner i fjorårets fjerde kvartal, enn oppgang fra 2,55 milliarder kroner fra samme korsvei i pandemipregede 2021.

Av de totale driftsinntektene var nesten 493 millioner kroner «andre inntekter». Det er en oppgang fra nesten 75 millioner kroner på samme tid året før og fra 133 millioner kroner i fjorårets tredje kvartal.

Dermed var «andre inntekter» i fjorårets fjerde kvartal 418 millioner kroner høyere enn på samme tid året før og 360 millioner kroner høyere enn det foregående kvartalet, altså fjorårets tredje kvartal.

Norwegian forklarer at økningen i andre inntekter kommer fra utløpte lojalitetspoeng.

«Andre inntekter dette kvartalet var høye på grunn av utløp av «Norwegian Reward» CashPoints gitt i 2018 og 2019 », ifølge rapporten.

Norwegians kommunikasjonsdirektør Esben Tuman bekrefter til E24 at dette er lojalitetspoengene som fikk forlenget levetid under pandemien.

Norwegian-sjef Karlsen understrekte torsdag i et intervju med E24 at de ikke er helt tilfreds med tallene for fjerde kvartal.

– Vi hadde håpet vi skulle komme ut med et overskudd. Det fikk vi ikke helt til, men nesten. Derfor er vi relativt fornøyd. Overordnet er vi ikke «happy» med 2022. Det var en tøff start med omikron-varianten, men nå ser vi frem mot 2023, sa Karlsen.

Aksjen stiger

Norwegians resultat for fjorårets fjerde kvartal var langt bedre enn analytikerne hadde ventet.

Driftsresultatet (ebit) landet på minus 39,3 millioner kroner, mot minus 262,7 millioner kroner på samme tid året før.

Ifølge Norwegians egne estimater, ventet fem analytikere et driftsresultat (ebit) på minus 410 millioner kroner, mens driftsinntektene var ventet å komme inn på 4,56 milliarder kroner.

Kenneth Sivertsen i Pareto Securities, en av analytikerne som dekker Norwegian, bekrefter at han ikke hadde tatt hensyn til gevinsten fra utløpte lojalitetspoeng i sine estimater for Norwegians resultat for kvartalet.

På Oslo Børs stiger Norwegian-aksjen over 7 prosent torsdag ettermiddag. Kursen er likevel ned over 10 prosent det siste året, ifølge tall fra Infront.