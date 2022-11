Spetalen inn i Flyr etter kriseemisjon

De første listene over deltagerne i pengeinnhentingen i Flyr er klare, og flere av Norges mest profilerte investorer er på listen.

Øystein Stray Spetalen har nok en gang blitt med i en pengeinnhenting.

De nye aksjonærlistene viser at investoren Øystein Stray Spetalen er blant deltagerne i emisjonen emisjonen En pengeinnhenting til et selskap i Flyr.

Aksjonærlistene har noen dager etterslep, og det er ikke sikkert Spetalen eller noen av de andre deltagerne i emisjonen, fortsatt er aksjonærer i Flyr.

Dette er noen av de største aksjonærene etter emisjonen:

Jan Petter Sissener , som har stått bak oppsettet av emisjonen, har fått tildelt 2 milliarder aksjer, noe som tilsvarer 7,8 prosent av aksjene i flyselskapet. Sissener forvalter fondet Sissener Canopus.

Ojada AS , eid av gründer og styreleder Erik Braathen er fjerde største aksjonær, med over én milliard aksjer.

Investor Tellef Ormestad , har over 800 millioner aksjer, noe som tilsvarer 3,14 prosent av selskapet

MP Pensjon , som er pensjonskassen for meieribedriften Tine, er inne som åttende største aksjonær.

Investor Riulf Rustad har fått over 800 millioner aksjer.

Øystein Stray Spetalen , gjennom selskapet Tycoon Industrier, har fått tildelt 675 millioner aksjer, tilsvarende 2,6 prosent av aksjene.

Forvalter Martin Mølsæter forvalter fondene First Generator og First Global , og har fått 900 millioner aksjer i Flyr.

Klientkontoer for Nordnet og tyske Clearstream , som representerer småaksjonærer, er også registrert med totalt 975 millioner aksjer.

Meglerkontoer fra Sparebank 1 Markets og Arctic Securities er to av de største aksjonærene tirsdag, og det er ikke kjent hvem som står bak disse.

Arne Fredly , som står bak Apollo Asset Limited, har fått 100 millioner aksjer.

Investor Ketil Skorstad har fått 100 millioner aksjer gjennom selskapet Tigerstaden AS.

Dramatisk emisjon

I starten av november meldte flyselskapet Flyr at de ville hente 430 millioner kroner i en rettet emisjon rettet emisjonEn pengeinnhenting som er rettet mot enkelte, som regel store, aksjonærer..

Dette forslaget gikk ikke gjennom, og etter innspill fra investor Jan Petter Sissener, bestemte selskapet seg for å forsøke med et annet oppsett.

Dette nye forslaget innebar at selskapet hentet 250 millioner kroner i en rettet emisjon, og 100 millioner kroner i en reparasjonsemisjon reparasjonsemisjonEtter en rettet emisjon gjennomføres ofte en reperasjonsemisjon, som forsøker å gjøre det mulig for eksisterende aksjonærer å opprettholde sin eierandel i selskapet før emisjonen. .

Deretter skal det tildeles tegningsretter til deltagerne i den rettede emisjonen, som også kan bidra til å hente inn 250 millioner kroner.

Mandag skrev E24 at aksjekursen er under nivået der man vil kunne kjøpe aksjer til en kurs som er lavere enn prisen i markedet, og at det dermed vil bli vanskelig for Flyr å hente inn mer penger før kursen går over 1 øre per aksje.