Danske Bank vil ut av det norske privatmarkedet: – Ikke bra for konkurransen

Økonom Hallgeir Kvadsheim mener Danske Bank har vært en viktig prispresser på boliglånsrenter. Forsker ser samtidig en mulighet for økt konkurranse mot DNB som følge av Danske Bank-exiten.

Siviløkonom Hallgeir Kvadsheim.

Danske Bank vil ut av det norske personmarkedet, og har startet en prosess for et mulig salg av denne delen av virksomheten.

Ifølge Danske Bank har de en markedsandel på seks prosent i personmarkedet i Norge, og en balanse på rundt 200 milliarder kroner i boliglån i dette segmentet. Det er denne virksomheten Danske Bank ikke lenger vil satse på.

Siviløkonom Hallgeir Kvadsheim sier nyheten neppe er godt nytt for konkurransen om boliglånsrentene. Han tar samtidig forbehold om at salget innebærer at avtalen med Akademikerne også skal ut, når han uttaler seg om konsekvensene for norske forbrukere.

– Det er ikke bra for konkurransen at en såpass stor aktør trekker seg ut. Og da tenker jeg spesielt på boligrenten. Fordi de har vært svært gode på foreningsavtaler, spesielt Akademikerne. De har vært viktig på prissiden på boligrente, sier Kvadsheim til E24.

Arbeidstagerorganisasjonen Akademikerne har en avtale med Danske Bank om blant annet boliglånsrenter for medlemmene i 11 av deres fagforeninger.

Kvadsheim mener også det er synd for fastprismarkedet at Danske Bank forsvinner. Ifølge økonomen har banken vært en prispresser i dette markedet.

– Det vil føre til litt dårligere priser, men det er fortsatt et ganske lite marked i Norge.

Ser mulighet for økt DNB-konkurranse

Forsker Øyvind Aas er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Høyskolen Kristiania, og jobber blant annet med konkurranse og konkurransepolitikk.

På en siden påpeker han at konkurransepresset Danske Bank har bidratt med nå blir borte, og at det normalt er bra for konkurransen med flere aktører.

Samtidig ser han en mulighet for at et oppkjøp kan øke konkurransen mot DNB, Norges største bank.

– Hvis en sammenslåing av privatkundeporteføljen til Danske Bank og for eksempel Nordea eller Sparebank 1-alliansen gir mer effekt drift og utfordrer markedsleder DNB så kan det være gunstig for konkurransen, sier Aas til E24.

Dette effektivitetsspørsmål er ifølge Aas noe av det Konkurransetilsynet vil vurdere, samt om det kun kan oppnås gjennom et oppkjøp.

– Mindre valgmuligheter og redusert konkurranse er åpenbart ikke gunstig for lommeboka til folk flest. Men, hvis resultatet er at vi får færre, men mer effektive banker så kan Ola og Kari få det bedre, sier Aas.

Øyvind Aas er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Høyskolen Kristiania.

Konkurransetilsynet: – Vil avhenge av hvem som kjøper

Det er foreløpige uklart hvem som er aktuelle kjøpere av Danske Bank-virksomheten. Analytiker Zilvinas Jusaitis i Norne Securities har overfor E24 pekt på andre nordiske banker som hovedkandidater til å kjøpe, med Nordea som toppkandidat.

Gjermund Nese, avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet, understreker at de kun kjenner saken fra medieomtalen. Når det blir klart hvem som vil kjøpe virksomheten vil saken havne på tilsynets bord.

– Det er mange banker i Norge, men det er stor forskjell på størrelsen på de. Danske Bank er en av de største banken i Norge, og vi vil måtte gjøre en grundig vurdering av oppkjøpet. De vurderingen vil avhenge av hvem som kjøper virksomheten, sier Nese til E24.

Gjermund Nese, avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet.

Hallgeir Kvadsheim mener at hvor kundene havner har mye å si for om det blir negativt for konkurransen.

– Blir det en etablert bank som DNB, som hadde Akademikerne før Danske Bank, så tror jeg det kan være negativt. Men om de havner hos en ny aktør med sterk rygg, for eksempel en utenlandsk bank som vil prøve seg i Norge, så kan det være positivt, sier Kvadsheim.

– Det kan også tenkes at en bank som ikke er så stor i dag, for eksempel Handelsbanken, vil overtal. Det kan også være positivt hvis den banken ønsker å vokse.

Huseierne: Ingen av de store i Norge bør få kjøpe

Interesseorganisasjonen Huseierne ber norske konkurransemyndigheter følge nøye med på Danske Banks exit fra det norske privatmarkedet.

– Vi kan ikke få en situasjon med enda større maktkonsentrasjon i det norske bankmarkedet, sier Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne i en pressemelding.

Huseierne ønsker ikke at virksomheten skal selges til noen av de andre store bankene i Norge, og hevder det vil svekke konkurransen i det norske bankmarkedet betydelig.

– Det norske bankmarkedet preges av noen få store landsdekkende banker og noen større regionbanker. Vi i Huseierne mener at ingen av disse bankene kan få kjøpe opp Danske Banks virksomhet. Det gjelder også mindre banker som eies av disse store bankene, sier Meyer.

Morten A. Meyer, generalsekretær i Huseierne.

