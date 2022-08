Statnett kutter nettleien med 11 mrd.

Statnett kutter i sin andel av nettleien ut 2023 slik at kundene får redusert sine kostnader med 11 milliarder kroner.

Illustrasjonsbilde av kraftlinje.

Tidligere i år kuttet Statnett deler av nettleien. Nå vil selskapet ikke kreve inn noe av sin andel av nettleie, ifølge en melding.

Årsaken er at selskapet har rekordhøye inntekter fra overføring av strøm (flaskehalsinntekter). Disse inntektene skal tilbakeføres til kundene.

Dette betyr ikke at folk slipper helt unna nettleien, men grepet gjør at de slipper å betale den delen av nettleien som går til å bygge og drive «motorveiene» i kraftnettet (sentralnettet). Disse linjene drives av Statnett.

Dette grepet kan spare kundene for rundt fem til ti øre kilowattimen, avhengig av hvor de bor, opplyser Statnett.

Nettleien du betaler på din strømregning består av nettleie for «motorveiene» i kraftnettet (de store kraftlinjene som drives av Statnett) og nettleie til regionale og lokale nettselskaper, som driver de mindre overføringslinjene i nettet.

Rekordstore inntekter

Statnetts grep gjør at noe av pengene selskapet tjener blir tilbakeført til norske strømkunder, ifølge selskapets konsernsjef Hilde Tonne.

– Inntektene vi får når strøm overføres er rekordstore. Samtidig er kostnaden for tap i nettet også større. Denne kostnaden ønsker vi nå å kompensere slik at mer av flaskehalsinntektene kommer tilbake til norske forbrukere og industrien, sier Tonne ifølge en melding.

– Det er viktig for oss å sikre at de ekstraordinære inntektene kommer nettkundene til gode. Denne beslutningen betyr at nettkundene får 11 milliarder kroner i redusert tariff til Statnett, sier Tonne.

Konsernsjef Hilde Tonne i Statnett

Statnett tjener for tiden rekordmye på overføring av kraft mellom ulike prisområder og til og fra utlandet, fordi prisforskjellene er store. Samtidig har nettselskapene høye utgifter fordi de må dekke tapet i nettet til full strømpris.

Normalt er disse selskapene med på å dekke kostnadene ved tapet i motorveiene i nettet, som drives av Statnett. Men nå slipper de dette.

Formelt setter Statnett energileddet (kostnaden for tap i sentralnettet) til null fra 1. september og ut hele 2023.

Tidligere i år satte Statnett fastleddet for forbruk til null fra 1. april og ut året, noe som ifølge selskapet tilbakefører fire milliarder kroner til kundene. Dette grepet forlenges nå ut hele 2023.

Sveriges regjering foreslo denne uken å tilbakeføre rundt 60 milliarder svenske kroner til husholdninger og bedrifter i landet. Disse pengene skal etter planen hentes fra flaskehalsinntektene til Svenska kraftnät, som tilsvarer Statnett.

Strømprisene holder seg høye

Strømprisene holder seg oppe inn i helgen, viser ferske tall fra strømbørsen Nord Pool. Prisene fastsettes en dag i forveien.

Lørdag koster strømmen 4,38 kroner kilowattimen i Sørvest-Norge (NO2) og 3,58 kroner kilowattimen i prisområdene rundt Bergen og Oslo. Dette er prisen utenom nettleie og avgifter, og før strømstøtten.

Toppen i strømprisen ble nådd i Sørvest-Norge torsdag, på 5,25 kroner kilowattimen.