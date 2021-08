Moderna faller på børs etter fare for forurensede doser – Wall Street stiger mot ny rekord

Mulighet for å betale over tid hos Amazon sender tek-selskap til værs i New York.

To personer har dødd kort tid etter de fikk Moderna-vaksinen i Japan. Nå frykter myndighetene at doser kan være forurenset. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Slik ser de store indeksene i New York ut ved åpningstid:

Dow Jones opp 0,11 prosent

Nasdaq opp 0,33 prosent

S&P 500 opp 0,27 prosent

Før helgen steg den brede S&P 500-indeksen og teknologitunge Nasdaq til nye rekordnivå. Hvis ettermiddagens oppgang holder seg ut dagen, vil det bli nok en dag med rekorder for indeksene.

Moderna faller etter fare for forurensning

Moderna har dystre nyheter før børsåpning. Millioner av doser av deres corona-vaksine har blitt satt til side, etter det viste seg å være fare for forurensning i noen av dosene. To personer har dødd i Japan få dager etter de fikk Moderna-vaksinen, skriver CNN.

Ved børsåpning faller Moderna-aksjen mer enn fire prosent.

Det er enda ikke bevist at vaksinen førte til dødsfallene, og CNBC skriver at en mulig årsak til forurensning kan være gal nåluttrekking.

Betaling over tid hos Amazon

Betalingsselskapet Affirm kom før mandagens børsåpning med et nytt samarbeid med Amazon. Kunder hos Amazon skal kunne betale over tid, gjennom Affirm, på bestillinger over 50 dollar, ifølge CNBC.

Affirm-aksjen skyter opp over 40 prosent ved børsåpning.

Samarbeidet starter allerede fredag, men først bare i USA. Fra før har Affirm stått for samme løsning hos Walmart og Peloton.

Orkan traff land og asiatisk tek steg

Orkanen Ida satte nesten all olje- og gassproduksjon i Mexicogolfen på pause i helgen. Orkanen traff land i Louisiana og har ført til store ødeleggelser.

Mandag ettermiddag koster ett fat amerikansk lettolje likevel bare 0,1 prosent mer enn det gjorde fredag. Ett fat har ved børsåpning en prislapp på 68,7 dollar.

I Asia startet børsuken med bred oppgang. Børsene i Tokyo, Seoul, Hongkong og Singapore steg alle sammen, og teknologiaksjene gjorde det spesielt godt på børs.