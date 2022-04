Karl-Christian Agerup foreslås som ny styreleder i Schibsted

Mediekonsernet får ny styreleder når Ole Jacob Sunde takker for seg etter 20 år i vervet.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

I starten av april ble det kjent at Schibsted-styreleder Ole Jacob Sunde ikke ønsker gjenvalg på årets generalforsamling.

Mandag ettermiddag er valgkomiteens forslag til nytt styre klart.

Valgkomiteen foreslår at Karl-Christian Agerup overtar styreledervervet. Han er foreslått til styrevervet av Schibsteds storeier Blommenholm Industrier, som kontrolleres av Stiftelsen Tinius.

Agerup har vært styremedlem i Schibsted siden 2020, og innehar rollen som global partner i venturekapital-selskapet Antler. Han har også styreerfaring fra blant annet DNB, Zalaris og Startuplab. Siden 2010 har han hatt roller i styret i Stiftelsen Tinius.

Valgkomiteen foreslår samtidig at styrets leder får et honorar på 1,23 millioner kroner, en økning på drøyt 40.000 kroner fra året før.

Samtidig foreslås tidligere DNB-sjef Rune Bjerke som ny nestleder i styret. Bjerke har sittet i styret i mediekonsernet siden 2021. Han vil belønnes med et styrehonorar på 925.000 kroner, dersom valgkomiteens forslag går igjennom.

I tillegg til Sunde har styremedlemmene Eugenie van Wiechen og Anna Mossberg valgt å ikke ta gjenvalgt.

Valgkomiteen foreslår at Tietoevry-direktør Satu Kisskinen og nylig avgått Microsoft Sverige-sjef Hélène Barnekow inntar de to ledige styreposisjonene.

Schibsted avholder sin ordinære generalforsamling 4. mai. Her skal det også stemmes over et tidligere foreslått utbytte på to kroner per aksje.

Det siste året har Schibsteds A-aksje falt 45,5 prosent.

E24 er et heleid datterselskap i Schibsted-konsernet. Enkelte journalister i E24 eier aksjer i Schibsted gjennom konsernets aksjespareprogram.