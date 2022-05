Startet som avløser på nabogårdene - nå leder han et selskap som er verdt 300 millioner

– Når du kommer fra lille Nærbø, så har du alltid fått høre at du ikke skal tro at du er noe. Men på Handelshøyskolen skjedde det noe som fikk Geir Atle Bore til å tro at han kunne bli best.

Geir Atle Bore er ofte på besøk hjemme på Jæren. Da tar han gjerne en økt i fjøset på gården til søskenbarnet.

Selskapet hans er verdt 300 millioner og selv sitter han på en aksjepost verdt 100 millioner. - Det er sprøtt å tenke på hvor stort det er blitt.