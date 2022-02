Equinor lover pengedryss: – Veldig bra tall

Equinor lover pengedryss på aksjonærene etter rekordtall. - Det som kommer til å stjele overskriftene i dag er økt utbytte og økte tilbakekjøp, sier analytiker.

Equinor la frem veldig bra tall, og det som vil stjele overskriftene er økt utbytte og økte tilbakekjøp av aksjer, tror analytiker Teodor Sveen-Nilsen i Sparebank1 Markets.

Oljegiganten Equinor kom med tidenes tall onsdag, med et justert resultat før skatt på om lag 132 milliarder kroner.

Aksjonærene kan glede seg, for selskapet jekker opp tilbakekjøpene av aksjer til fem milliarder dollar, og øker utbyttet fra 18 til 20 cent per aksje. I tillegg blir det et ekstraordinært utbytte på 20 cent per aksje.

Det betyr at aksjonærene kan forvente seg rundt 10 milliarder dollar, eller 88 milliarder kroner.

Han er imponert over at Equinor blar opp så mye til aksjonærene.

– Jeg har tidligere vært kritisk til at Equinor betaler ut et lavt kontantutbytte, men nå kommer de også med et ekstraordinært utbytte. Totalt blir det 40 cent kontantutbytte per aksje. Det er bra, og jeg tror det vil være det folk er opptatt av i dag, sier han.

Equinor-aksjen steg rundt tre prosent og var oppe i 265 kroner kort tid etter åpning onsdag. Aksjen har i det siste handlet på tidenes høyeste nivå.

– Rekordsterkt

På forhånd ventet analytikerne et justert resultat på rundt 116 milliarder kroner. Dermed banket Equinors kvartalstall forventningene.

– Det er rekordsterkt, som forventet, hovedsakelig drevet av veldig høye gasspriser på norsk sokkel, sier Sveen-Nilsen.

– Dette var veldig bra tall. Inntjeningen for fjerde kvartal var bedre enn forventet, vesentlig bedre enn konsensus, og justert resultat (ebit) var ni prosent bedre enn vi hadde ventet, sier han.

– Veldig bra fjerde kvartal

Analytiker John Olaisen i ABG Sundal Collier ventet at Equinor-aksjen ville hoppe onsdag. Han er enig i beskrivelsene av rekordtallene.

– Dette var et veldig bra fjerde kvartal, 10 prosent over mine forventninger og 13 prosent over det konsensus hadde ventet. Årsaken er særlig høyere enn ventet gassproduksjon i Norge og høyere realisert gasspris i både Europa og USA, sier Olaisen til E24.

Han peker på at Equinor bare gjør noen mindre endringer i den kortsiktige guidingen sin for 2022 og det lengre bildet, sammenlignet med det som ble lagt frem på kapitalmarkedsoppdateringen i juni i fjor.

Også Olaisen peker på at aksjonærene kan glede seg over økt utbytte og økte tilbakekjøp.

– Det vil gi 28 kroner tilbake til aksjonærene de neste 12 månedene, sier han.

– Er det noe negativt i denne kvartalsrapporten?

– Ikke noe jeg ser, sier Olaisen.

Analytiker John Olaisen i ABG Sundal Collier.

– Hatten av

Carnegie-analytiker Oddvar Bjørgan har en kjøpsanbefaling på Equinor, og et kursmål på 300 kroner.

– Hatten av, skriver Bjørgan i et notat om kvartalstallene.

– Alt er riktig: Veldig sterkt fjerde kvartal, slo konsensus med 13 prosent. Overraskende økning i utbyttet og tilbakekjøpene, skriver han.

– Norgesrekord

– Norgesrekord i driftsresultat fra drift, en ebitda på 17,9 milliarder dollar er omregnet ca 157 milliarder kroner på tre måneder. Godt gjort, skriver forvalter Hans Thrane Nielsen i Storebrand i en e-post til E24.

Han trekker frem at Equinor hadde bra produksjonsvolumer, og at det var høye gass- og oljepriser og god drift i fjerde kvartal. Da ser han bort fra det britiske Mariner-feltet, hvor Equinor på forhånd hadde varslet en nedskrivning fordi produksjonen og ressursene er lavere enn ventet.

– God effekt av den midlertidige økningene av gassproduksjonen på enkelte felt. Bra samarbeid med norske myndigheter om midlertidig økning av produksjonen, skriver Nielsen.

– Fornuftig utbyttetilpasning med økning av utbytte, innføring av et midlertidig ekstrautbytte og økte tilbakekjøp, legger han til.

Han peker også på at Equinor i fjor skrev ned sine forventninger til fremtidig oljepris, og at det derfor er betydelige merverdier i Equinors balanse som ikke er reflektert i resultatregnskapet.

– De har fortsatt en fornuftig tilnærming til utslippskutt mot 2030 og 2050. Det kreves god balanse for å tenke både kapitalavkastning og utslippskutt i et energikonsern, skriver Nielsen.

Forvalter Hans Thrane Nielsen i Storebrand.

– Strålende resultater

– Equinor rapporterer strålende resultater i fjerde kvartal, skriver Pareto-analytiker Tom Erik Kristiansen i et notat.

Han peker på at det justerte resultatet på 15 milliarder dollar var 13 prosent høyere enn det som var konsensus blant analytikerne. Dette er ifølge Kristiansen drevet av høyere gassproduksjon på norsk sokkel.

– Tapet på handel er lavere enn ventet mens leting og utvikling i USA er i forkant på sine leveranser med høyere volum og lavere kostnader, skriver han.

Han sier at utbyttet og økte tilbakekjøp på totalt 10 milliarder dollar i 2022 er mer enn ventet.

– Vi venter at aksjen vil gjøre det bra fordi inntjeningen slo forventningene og utdelingene i 2022 er høye, men sliter med å se faktorer utenom økende råvarepriser som kan overraske på oppsiden fremover, skriver Kristiansen.

Pareto har en salgsanbefaling og et kursmål på 190 kroner for Equinor.