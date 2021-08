Pexip-sjefen går på dagen

Toppsjef Odd Sverre Østlie i videokonferanseselskapet Pexip går av med umiddelbar virkning. Østlie og styret er uenig om veien videre for selskapet.

FERDIG: Pexip-sjef Odd Sverre Østlie takker for seg etter nesten tre og et halvt år. Vis mer

– Den raske veksten til Pexip vil fundamentalt endre selskapet de neste årene. Styret og Odd Sverre er enig om selskapets strategi, men har forskjellige syn på tilnærmingen fremover. Derfor har vi blitt enig om at tidspunktet er riktig for en ny sjef, sier styreleder Michel Sagen i en børsmelding.

Østlie ble sjef for Pexip i mars 2018.

– Styret og jeg har kommet fram til at vi har noe ulikt syn på praktisk tilnærming, skriver Østlie i en SMS til E24.

Hverken Østlie eller styreleder Sagen vil utdype hva som ligger bak uenigheten.

– Det er vanskelig å gå i detalj, men det handler om hvordan man gjør ting, sier Sagen på telefon til E24.

– Hvem tok initiativ til avgangen?

– Det er ingen spesielle som har tatt initiativ til den, det ble en felles konklusjon. Etter en diskusjon skjønner man at man er uenig om en del ting, så er det kanskje best at man skiller lag som venner, sier styrelederen.

Styret vil nå se etter en fast erstatter. I mellomtiden vil finansdirektør Øystein Hem være konstituert toppsjef. Østlie vil være tilgjengelig for selskapet i en periode fremover.

Korreksjon på børs

Østlie sier det er viktig å påpeke er at de er enige om strategien og ambisjonen til selskapet.

– Vi skilles som gode venner og jeg ønsker selskapet og de ansatte lykke til videre, skriver Østlie.

Pexip har hatt en ruglete utvikling på Oslo Børs etter at videokonferanseselskapet ble notert i mai i fjor. Selskapet hentet før noteringen penger til 63 kroner per aksje, fikk en brakdebut, og nådde en topp i februar i år.

Men deretter har kursen falt og aksjen stengte mandag til 72,95 kroner på Oslo Børs. Samtidig har coronapandemien skapt en voldsom vekst for videokonferanseselskaper, ettersom hjemmekontor og videomøter har ført til at nesten alle i næringslivet har måttet ta i bruk løsningene deres.

Markedsverdien til selskapet er 7,6 milliarder kroner.

Aksjeanalytiker Henriette Trondsen i Arctic Securities har dratt frem Pexip som eksempel på selskaper som har opplevd en korreksjon i løpet av de siste månedene.

Porteføljeforvalter Erling Haugan Kise i DNB kom med følgende dom over Pexip, da E24 snakket med ham tidligere denne måneden:

– Bra selskap med gode posisjoner og teknologi innenfor en bransje i kraftig vekst, men hvor aksjekursen priset inn for høye forventninger.

Tapte 37 millioner

Pexip meldte tidligere denne måneden om en omsetning på 177,1 millioner kroner i andre kvartal, en økning på 10,1 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Det var likevel lavere enn Bloombergs estimater, som ventet en omsetning på 182,67 millioner kroner.

Selskapets driftsresultat (ebitda) endte på minus 40,6 millioner kroner, en markant nedgang fra fjoråret da driftsresultatet landet på minus 5,9 millioner kroner.

På bunnlinjen satt selskapet igjen med et underskudd på omtrent 37 millioner kroner. Det er opp fra et underskudd på 64 millioner i fjorårets andre kvartal, da valutatap og kostnader knyttet til børsnotering tynget resultatet.

Pexip skrev at de forventer en negativ ebitda-margin på 25 til 35 prosent i 2021 og 2022, før den ventes å være nøytral i 2023.

