Fallet tiltar på Oslo Børs: – Lenge siden vi har hatt en korreksjon

Børsen faller markant etter nye signaler fra USAs sentralbank. Eksperter mener markedet frykter at krisestøtten trappes ned for fort.

Børsnedgangen fortsetter i Oslo etter turbulens i aksjemarkedet internasjonalt.

– Det virker som at markedet frykter at det blir trappet ned for fort, sier aksjestrateg Paul Harper i DNB Markets til E24 og viser til signaler fra USAs sentralbank Federal Reserve (Fed).

Også Olav Chen i Storebrand mener markedet frykter at Fed trapper ned for fort.

– Dette er kanskje en vekker for aksjemarkedene, sier Chen, som mener at aksjer har blitt holdt kunstig oppe og vært høyt priset.

Fed la onsdag kveld frem et referat fra forrige rentemøte. Det indikerte at en nedtrapping i kvantitative lettelser, altså støttekjøp av verdipapirer, kanskje kan komme litt tidligere enn antatt.

Hovedindeksen ligger på 1.125 poeng, etter en nedgang på 2,5 prosent.

Overraskende rentefall

Tungvektere som Equinor og Hydro faller, henholdsvis 4,1 og 4,6 prosent.

Den amerikanske tiåringen, kjent som «verdens viktigste rente», er også i minus.

– Det er interessant å se at tiårsrenten faller, sier Harper.

Han peker på at man normalt vil tenke at tiårsrenten ville ha gått opp hvis man strammer inn pengepolitikken.

– Men når renten faller, sier markedet at det tror man vil komme til å måtte reversere, sier Harper og viser til at uttalelser fra sentralbanken kan komme til å bli tatt tilbake på et senere tidspunkt.

Chen peker peker på den samme renteutviklingen.

– Men det er ofte den umiddelbare reaksjonen når investorene tar mindre risiko, at de flytter penger fra aksjemarkedene til obligasjonsmarkedet.

Samtidig er oljeprisen en del ned. Ett fat av nordsjøoljen Brent koster 66,2 dollar, etter en nedgang på 2 prosent for dagen. Prisen har falt enda mer siden Børsen stengte onsdag.

Det har å gjøre med svakere makrotall, ifølge Harper som viser til at oljeprisen har hatt en svakere tendens en stund.

– Siste punkt er at det er lenge siden vi har hatt en korreksjon (10 prosent nedgang fra forrige topp, journ.anm.). Det er normalt at man får en korreksjon med jevne mellomrom, og det er ikke rart at investorene sikrer gevinst etter en sterk periode på børsene, sier Harper.

I det siste har det vært flere rekorder på børsene.

Harper mener situasjonen ikke trenger å være mer dramatisk foreløpig, men:

– Det kan ikke utelukkes at markedene kommer til å falle mer, sier Harper.

Chen mener sentralbankene har tatt for lett på pengepolitikken, og bare «klippet og limt» fra hvordan de håndterte finanskrisen.

– Dette er en pandemi, og nedgangstiden er midlertidig. Folk har penger og har ventet på å få bruke dem. Sentralbankene har også tatt alt for lett på inflasjonsoppgangen som har vært, men har prøvd å snakke seg ut av det, sier Chen.

Nel-fall

Blant andre enkeltaksjer peker hydrogenselskapet Nel seg ut. Aksjen er ned rundt 7 prosent etter at selskapet meldte om et tap på 312 millioner kroner for andre kvartal. Det er en forverring fra et resultat på 596 millioner på samme tid i fjor

Nel taper penger både på driften og på finansielle investeringer, viser rapporten for årets andre kvartal som ble lagt frem torsdag morgen.

Selskapet har skrevet ned investeringen i Everfuel med 213 millioner kroner for kvartalet. En endring i aksjekursen til Everfuel på ti kroner, vil gi tap eller gevinst på rundt 120 millioner kroner, opplyser Nel.

Driftsresultatet (ebidta) var på minus 120,3 millioner kroner, ned fra minus 48,7 millioner. På forhånd ventet analytikerne en ebitda på minus 46 millioner kroner i kvartalet, ifølge konsensustall hentet fra Infront. Omsetningen steg til 163,7 millioner kroner, fra 148,6 millioner kroner.

SpareBank 1 Markets har lagt ut en kommentar der de mener rapporten var «enda svakere enn ventet». Omsetningen på 164 millioner var ifølge meglerhuset 16 prosent lavere enn konsensus og 9 prosent lavere enn deres estimat.

«Til tross for at det var en 10 prosent vekst sammenlignet med andre kvartal 2020, er Nel et investeringscase basert på høy vekst, og vi tror at de fleste investorer ville forventet mer», skriver SpareBank 1 Markets. Meglerhuset legger til at omsetningen «kun» er 20 prosent høyere enn i andre kvartal 2018, noe de mener bedre illustrerer den svake vekstbanen.

Videre påpeker meglerhuset at den svake ordreinngangen på 147 millioner kroner i løpet av andre kvartal og 410 millioner kroner i løpet av første halvdel av 2021 gjør SpareBank 1 Markets mindre sikker på deres mellomlangsiktige estimater, og at det er bekymrende i forbindelse med å opprettholde selskapets posisjon som en av markedslederne.

«Om en tar hensyn til de nåværende annonserte prosjektene på globalt nivå, er ikke Nel lenger en markedsleder, og heller bak flere av deres konkurrenter», skriver meglerhuset, men presiserer at flere av disse prosjektene er i konseptfase og at markedsandeler skifter raskt.

Avslutningsvis understreker SpareBank 1 Markets at det er positivt at Herøya-ekspansjonen er i rute både på tid og budsjett, med produksjonsstart av Nikola- og Everfuel-ordre i fjerde kvartal 2021.

SpareBank 1 Markets har en salgsanbefaling på selskapet med et kursmål satt til 8,5 kroner Nel-aksjen.

Flere selskaper har lagt frem tall torsdag:

Kahoot-aksjen stiger 14 prosent etter at selskapet la frem en kvartalsrapport som viste at quiz- og e-læringsselskapet tjente 50 millioner kroner i andre kvartal.

Biotekselskapet Arcticzymes fikk et resultat før skatt på 5,7 millioner kroner i andre kvartal 2021, mot 21,3 millioner kroner samme kvartal året før. Samlet omsetning i kvartalet ble 22,4 millioner kroner, ned fra 33,9 millioner, mens driftsresultatet (ebitda) utgjorde 6,0 millioner kroner, ned fra 22,5 millioner. Aksjen faller 21 prosent og topper taperlisten, men kursen har steget kraftig det siste året.

Gassfraktrederiet Avance Gas Holding tjente mindre på driften i årets andre kvartal, ifølge kvartalsrapporten lagt frem torsdag. Aksjen blir straffet på Børsen og faller 5,4 prosent.

Nedgang internasjonalt

I Europa er det bred børsnedgang, etter at børsene i Asia har falt bredt og til dels markant.

Kinesiske teknologiselskaper har vært under press fra myndighetene i landet i det siste, og børsnedgangen fortsetter for Alibaba som har falt til tidenes laveste kurs, ifølge Bloomberg.

Også Tencent, som blant annet er stor innen «gaming», faller noe, etter at selskapet la frem kvartalstall.

På Wall Street var det tydelig og bred nedgang onsdag, etter at Federal Reserve offentliggjorde referatet fra sitt forrige rentemøte.

I referatet kommer det frem at sentralbanken forbereder seg på å trappe ned verdipapirkjøpene innen året er omme, ifølge CNBC. Støttekjøpene ble innført som et tiltak i kjølvannet av viruspandemien, og er med på å presse de lange rentene nedover. Hvis disse stiger vil fremtidig inntjening bli hardere neddiskontert, som betyr at de blir mindre verdt, som generelt gjør at markedsverdien på selskap notert på børs også faller.

På forhånd ventet et overveldende flertall av fondsforvaltere at sentralbanken ville signalisere at støttekjøpene ville reduseres ved nyttår, ifølge en undersøkelse fra Bank of America som Bloomberg omtalte.

Robinhood la frem sin første kvartalsrapport som et børsnotert selskap etter stengetid. Den nettbaserte handelsplattformen spår lavere vekst fremover og falt 9 prosent i etterhandelen.

