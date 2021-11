Tungt Tesla-fall – styrer mot årets verste børsdag

Indeksene på Wall Street styrer mot sitt første fall på over en uke tirsdag kveld, mens Tesla-aksjen styrer mot sitt største fall på over et år.

Både Nasdaq og S&P 500 klatret forsiktig like etter børsåpning tirsdag ettermiddag, men snudde etter kort tid nedover. Slik ser bildet ut litt før klokken 20 norsk tid:

Dow Jones ned 0,63 prosent

Nasdaq ned 0,90 prosent

S&P 500 ned 0,63 prosent

De amerikanske indeksene har stadig klatret til nye rekordhøyder den siste tiden, og mandag rundet S&P 500-indeksen av sin åttende strake dag med oppgang. Det er den lengste vinnerrekken indeksen har hatt siden 2017.

Tesla faller videre

Tesla-aksjen har falt fra start tirsdag ettermiddag, og fallet har tillatt utover kvelden.

I skrivende stund er aksjen ned 11,6 prosent, og styrer dermed mot sitt største fall siden 8. september i fjor. Den gang falt aksjen mer enn 20 prosent.

Aksjen falt også markant fra start på mandag, men hentet seg inn til et tap på 4,84 prosent.

Nedgangen kommer etter en Twitter-melding fra Tesla-sjef Elon Musk, som denne helgen spurte følerne sine om hvorvidt han skulle selge 10 prosent av Tesla-aksjene sine.

Av de rundt 3,5 millioner Twitter-brukerne som svarte var det 57,9 prosent som støttet et salg. De resterende svarte nei.

Tirsdag skriver Bloomberg at Tesla-sjefens bror, Kimbal Musk, solgte 88.500 Tesla-aksjer før helgen. Aksjesalget ble gjort med en snittpris på 1.229,91 dollar per aksje, ifølge nyhetsbyrået. Salget er dermed verdt rundt 108,8 millioner dollar.

General Electric splittes

Før børsåpning meldte General Electric (GE) at det planlegger å splitte selskapet i tre børsnoterte enheter: GE Aviation, GE Healthcare og en sammenslått enhet bestående av GE Renewable Energy, GE Power og GE Digital.

Aksjen stiger 2,2 prosent i 20-tiden.

Det siste året er GE-aksjen opp rundt 55 prosent, men har tapt to prosent årlig siden 2009, ifølge CNBC.

Venter på inflasjonstall

Tirsdag viser ferske tall at de amerikanske produsentprisene steg med 0,6 prosent på månedsbasis i oktober. Det er i tråd med konsensusestimatet til Trading Economics, ifølge TDN Direkt.

Tallslippet kommer før den amerikanske konsumprisindeksen offentliggjøres onsdag ettermiddag. Inflasjonen i USA har den siste tiden ligget godt over USAs sentralbanks mål på to prosent, og i september var årsveksten på 5,4 prosent.

Prisveksten skjer i en tid der flaskehalser og høye råvarepriser rammer næringslivet over store deler av verden.

Sentralbanken har understreket at inflasjonsnivået er forbigående, men endret litt i formuleringen sin ved forrige rentemøte, da den skrev at inflasjonsnivået i stor grad reflekterer faktorer som «er ventet» å være midlertidige.