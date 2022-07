Elon Musk skroter budet på Twitter

Bruddet kommer etter flere måneder med der milliardæren har stilt spørsmål om hvor mange robot-brukere selskapet har. Nå kan Twitter kreve et skillsmillsegebyr fra milliardæren, men det kan også bli en omfattende rettsprosess.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Fredag kveld bekrefter Elon Musk at han har gitt beskjed til Twitter om at planen om å kjøpe selskapet er terminert.

Det kommer frem i en melding sendt til Det amerikanske finanstilsynet (SEC).

– Den rapporterende personens (Elon Musk red.anm.) rådgivere sendte 8. juli et brev til Twitter der de formelt gjorde Twitter oppmerksom på at den rapporterende personen teminerer avtalen om sammenslåing, heter det i meldingen.

Twitter-aksjen faller seks prosent i etterhandelen etter meldingen.

I brevet til Twitter står det at Musk og hans finansielle rådigvere i Morgan Stanley har bedt om «kritisk infomasjon» fra 9. mai, og «gjentatte ganger etter dette» på selskapets forhold mellom de offentliggjorte tallene for daglige inntektsgivende aktive brukere og utbredelsen av «falske- eller spam-kontoer» på plattformen.

Musk har gjentatte ganger siden avtalen ble kjent i april brukt stilt spørsmål rundt hvor mange spam-kontoer selskapet har. Twitter har sagt at det er mindre enn fem prosent av de inntektsgivende daglige brukerne som faller innenfor kategorien spam-kontoer.

– Dersom det var spørsmål rundt årsaken til disse spørsmålene gjorde brevet 25. mai klart at Musks mål var å forstå hvor mange av Twitters påståtte månedlige inntektsgivende brukere var og hvor mange som faktisk var falske eller spam-kontoer, heter det i brevet.

Skillsmissegebyr

Selv ved disse «gjentatte hendelsene» har angivelig ikke Twitter gitt tilstrekkelig informasjon rundt hvor mange av brukerne som er såkalte robot-brukere

På grunn av dette hevder Musks rådgivere i brevet at Twitter har brutt en av punktene i oppkjøpsavtalen. Dette hevder de at ble fremforhandlet i avtalen for å kunne jgnenomgå data og informasjon som er viktig for selskapets virksomhet før finanseringen og gjennomføringen av handelen.

Det har i lang tid gått rykter om at Musk kunne komme til å skrote budet. Avtalen innebærer et gjensidig gebyr på én milliard dollar, dersom en av partene bryter den. Men Twitter kan også ta Musk til retten for å sikre et høyere bruddgebyr, eller kreve at han gjennomfører kjøpet.

Twitter har foreløpig ikke omtalt meldingen fra Musks rådgivere.

Bud på over 400 mrd.

Boter er per nå tillatt på Twitter. Men selskapet krever at bot-kontoer skal merkes. Twitter har innført en egen etikett for boter merket som «gode», for eksempel en konto som gjennom sine tweets minner folk på viktigheten av egenomsorg. Spamboter er imidlertid ikke tillatt, og selskapet har retningslinjer som er ment å bekjempe dem, skriver Bloomberg.

Twitter har opplyst at selskapet står overfor flere utfordringer før avtalen med Musk er i boks, for eksempel om annonsører vil fortsette å bruke Twitter og potensiell usikkerhet angående selskapets fremtidige planer og strategi.

Det var i slutten av april det ble kjent at Twitter-styret hadde godtatt Tesla-sjefs Elon Musks tilbud om å kjøpe hele selskapet, etter halvannen ukes kamp.

Musks bud var på 44 milliarder dollar, som tilsvarte 402 milliarder norske kroner med den daværende kursen.