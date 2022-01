Tek-fallet forsetter i Asia

Pilene peker nedover på de asiatiske børsene onsdag. Nedturen fortsatte for teknologi-aksjer etter en tung dag på Wall Street tirsdag.

Tencent er blant de kinesiske selskapene som faller Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

Det er stort sett nedgang som preger aksjemarkedene i Asia og Stillehavsområdet onsdag morgen.

Slik ser de toneangivende indeksen ut rundt klokken 06.00:

Nikkei 225 i Tokyo er svakt ned 0,04 prosent

Hang Seng i Hongkong faller 0,85 prosent

Kospi i Seoul er ned 1,59 prosent

Shanghai Composite faller 0,81 prosent

FTSE Straits Times i Singapore er ned 0,37 prosent

ASX 200 i Sydney faller 0,31 prosent

Det skjer etter en blandet dag på Wall Street tirsdag, hvor teknologi-indeksen Nasdaq falt 1,33 prosent. Store selskaper som Tesla, Apple og Microsoft var med på å trekke indeksen ned.

Byks for den amerikanske tiåringen

Teknologi-nedturen fortsatte i Asia onsdag, melder CNBC.

Nett-giganten Tencent er blant selskapene som faller, og like før klokken 6 var aksjen ned 3,47 prosent i Hongkong. Flere andre kinesiske tek-selskaper var også ned, og Hang Sengs tek-indeks i Hongkong faller 3,54 prosent.

Oppgangen til den amerikanske «tiåringen» er med på å trekke ned globale teknologi-selskaper, skriver Reuters. Renten på den amerikanske statsobligasjonen med ti års løpetid har steget etter nyttår, og ligger rundt 1,65 prosent etter å ha vært over 1,7 prosent.

– Markedet spekulerer nå i om en renteheving i mars er mulig når den amerikanske sentralbanken avvikler støttekjøpene sine. Derfor stiger renten, sier Edison Pun, senioranalytiker i Saxo markets i Hong Kong.

Selger unna etter innstramminger

Tencent meldt også tirsdag at de selger seg ned i singaporske Sea Limited. For under én måned siden solgte den kinesiske teknologikjempen seg også kraftig ned i netthandelsselskapet JD.com.

Dette har skapt bekymring for at Tencent og andre firmaer skal gjøre flere liknende grep i fremtiden, i forbindelse med at kinesiske myndigheter har strammet inn konkurransereglene for å forhindre monopol, skriver Bloomberg.

Dette bidro også til tek-nedgangen i Asia, ifølge nyhetsbyrået.