Markant fall på Oslo Børs

Børsuroen i USA og Asia fortsetter i Oslo torsdag, etter at den amerikanske sentralbanken onsdag signaliserte raskere renteheving. Nel faller kraftig etter toppsjef-bytte.

Hovedindeksen på Oslo Børs faller 1,24 prosent omtrent en halvtime etter åpning torsdag.

Den globale nedgangen i aksjemarkedene fortsetter dermed også på Oslo Børs.

Signaler om raskere renteheving i USA

I USA falt alle de toneangivende indeksene onsdag. Den teknologitunge Nasdaq-indeksen falt kraftigst med nedgang på 3,34 prosent. Det er det største intradagsfallet for Nasdaq siden februar 2021.

Nedgangen kommer etter referatet fra det forrige rentemøtet til USAs sentralbank ble publisert onsdag kveld. I referatet skrev sentralbanken at det er en sjanse for at rentehevingene kan komme tidligere.

Børsfallet fortsatte i Asia torsdag morgen. I Tokyo endte Nikkei 225-indeksen ned 2,88 prosent, som er det kraftigste fallet på mer enn et halvt år.

Bakgrunnen for den sure stemningen i aksjemarkedet er at rentene stiger, slår DNB Markets-analytiker Ingvild Borgen Gjerde fast i torsdagens morgenrapport.

Hun påpeker at aksjemarkedet ikke ser ut til å takle tilpassingen til en mer aggressiv innstramming fra den amerikanske sentralbanken særlig bra.

– Ikke rart børsene får seg en støkk

Den siste tiden har oppgangen i rentemarkedet påvirket særlig teknologiselskapene, hvor inntjening i fremtiden blir høyere med lavere renter. DNB Markets-analytikeren fremhever imidlertid at det ikke bare er teknologiselskapene som har fått drahjelp av sentralbankene den siste tiden.

Gjerde viser til at prisingen i aksjemarkedet har blitt høyere på grunn av den ekspansive pengepolitikken under pandemien.

– Når Fed nå signaliserer at moroa snart er over er det dermed kanskje ikke så rart at børsene får seg en støkk, skriver Borgen Gjerde.

Selv om mange piler peker nedover globalt, er utviklingen i oljemarkedet fremdeles positiv. Det er isolert sett godt nytt for oljetunge Oslo Børs.

Prisen på nordsjøolje (brent spot) er oppe i 80,57 dollar like etter klokken 9, etter å ha steget 0,51 prosent torsdag.

Prisen var over 81 dollar fatet en periode onsdag kveld, etter å ha bikket over 80 dollar fatet tirsdag ettermiddag.

Nel faller etter toppsjef-bytte

Onsdag ettermiddag ble det klart at Håkon Volldal tar over toppsjef-jobben i hydrogenselskapet Nel, etter fem og et halvt år som toppsjef i teknologiselskapet Q-Free.

Administrerende direktør Jon André Løkke fratrer stillingen. Han sa i midten av 2021 til styret at tiden var inne for å sette i gang en prosess for å finne hans etterfølger.

Nel-aksjen faller rundt 8 prosent etter en halvtimes handel torsdag.

Trafikkbrems for Norwegian

Norwegian fraktet omtrent 70.000 færre passasjerer i desember enn november, viser ferske trafikktall som ble lagt frem før åpning. Totalt fraktet flyselskapet 931.917 passasjerer i fjorårets siste måned.

Den såkalte fyllingsgraden, som viser hvor stor andel av flyets seter som har blitt booket, var på 71,3 prosent i desember.

– Vi måtte også denne jule- og nyttårshelgen planlegge ut fra lavere etterspørsel, og fyllingsgraden er bra også for desember. Samtidig merker vi naturlig nok effekten av omikronviruset og nye tiltak og restriksjoner i inn- og utland, sier Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian.

Norwegian-aksjen begynte med å falle, men har snudd til oppgang. Aksjen stiger 1,70 prosent ved 9.30-tiden.