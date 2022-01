Oslo Børs setter fart oppover

Børsen stiger markant etter en dyster start på uken.

Rundt to timer ut i handelsdagen er Hovedindeksen opp 1,66 prosent.

– Det eneste som er sikkert er at det kommer til å svinge. Det kommer til å bli friskt, sier investor Peter Hermanrud til E24, kort tid før børsåpning.

Oljeprisen har også steget utover dagen. Ved 11-tiden koster et fat Nordsjøolje (brent spot) 87,54 dollar fatet, en økning på 0,57 prosent fra midnatt.

Oljegiganten Equinor er opp 1,32 prosent, samtidig som Aker BP stiger 1,11 prosent. De to selskapene er mest omsatt på Oslo Børs.

Ellers stiger Nordic Semiconductor 2,47 prosent, som Børsens tredje mest omsatte. Norsk Hydro og MPC Container Ships følger bak, med oppgang på henholdsvis 2,90 og 1,55 prosent.

Dramatisk døgn

Det siste døgnet har vært av det svært urolige slaget på verdens børser. Mandag falt Hovedindeksen 3,45 prosent, men det var bare en forsmak på kvelden de amerikanske børsene hadde å by på.

På det verste var Nasdaq 100-indeksen ned nær fem prosent, før en historisk sterk helomvending startet. Til slutt endte alle de amerikanske indeksene i grønt.

På de asiatiske børsene har det likevel vært kraftig nedgang i morgentimene.

Helomvendingen i USA i går kan bety at svingningene og uroligheten vil fortsette i dag, mener investeringsdirektør Leif-Rune Rein i Nordea Liv.

– Det pleier ikke å vare når man får en sånn innhenting. Hadde det endte med å falle fire prosent i går hadde det kanskje vært slutten. Det kan godt være man får volatilitet også nå.

– Slik urolighet som vi ser nå varer ofte i noen måneders tid. Det blir nok litt turbulens fremover, men vi er ikke på vei inn i en nedtur. Det blir ikke veldig langvarig.

Han legger også til at kvartalssesongen i USA har begynt bra, og at det kan hjelpe når den kommer skikkelig i gang.

– Men det kan godt være vi får en renteheving fra USAs sentralbank før markedet roer seg igjen.

Renteuro

Markedet venter på at Den amerikanske sentralbanken skal komme med årets første rentebeslutning onsdag kveld. Det er ventet at sentralbanken kan komme til å signalisere at renten skal opp på neste rentemøte i mars.

Sentralbanken startet før jul en normalisering av pengepolitikken etter coronakrisen, da den startet nedtrapping av støttekjøpene.

Troen på renteheving allerede i mars har gradvis økt ettersom inflasjonstallene fra USA har blitt offentliggjort. Tidligere denne måneden ble det kjent at inflasjonen steg syv prosent i desember, det høyeste nivået siden 1982.

Usikkerheten for en militær konfrontasjon i Ukraina, trekkes også av flere frem som en faktor til uroen i markedene.

Nato varslet mandag at de sender flere skip og jagerfly for utplassering i Øst-Europa, samtidig som USA vurderer å styrke den militære tilstedeværelsen i området.