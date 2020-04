Europris med sterk corona-vekst i første kvartal

Virusutbruddet har gitt en oppsving for den delen av varehandelen som selger dagligvarer. Det merket Europris i første kvartal.

Eurorpris-varehusene har klart seg bra gjennom viruskrisen. Takket være en mild vinter var butikkene proppet fulle av dagligvarer i mars, noe som passet bra da regjeringen stengte ned store deler av det norske samfunnet som følge av coronavirust, og folk ville sikre seg nødvendig forsyninger. Vis mer Europris

Lavpriskjeden så omsetningen øke med 11,8 prosent i første kvartal til 1,38 milliarder kroner, hvor en del skyldes coronaviruset, opplyser selskapet torsdag morgen.

Resultatet før skatt endte på i underkant av to millioner kroner, opp fra et underskudd på 29,5 millioner til samme tid i fjor. Normalt er de tre første månedene av året et svakt kvartal for Europris.

– Kvartalet har vært utfordrende og begivenhetsrikt. Operasjonelt har den eksepsjonelt milde vinteren gjort at vi måtte justere og endre vårt fokus fra sesongvarer til konsumentprodukter for å dra folk til butikkene, sier fungerende administrerende direktør i Europris, Espen Eldal i kvartalsrapporten.

Det at varehusene var proppet fulle av dagligvarer i stedet for vinterutstyr passet perfekt da coronaviruset slo inn, og førte til at hver enkelt kunde handlet for mer enn de pleide, noe også de tradisjonelle dagligvarebutikkene merket.

Salgsøkningen fortsetter

Selskapet opplyser at salgsøkningen fra corona fortsetter inn i april, hvor den gjennomsnittlige handlekurven forholder seg høy, og antallet kunder i butikkene er i ferd med normalisere seg.

Samtidig melder Europris at det er for tidlig å dra konklusjoner om de langsiktige finansielle effektene av markedssituasjonen.

Den svekkede kronen er imidlertid negativt for store deler av norske varehandel som kjøper varer i dollar og euro, noe Europris sier vil øke innkjøpsprisene langsiktig. I første kvartal gjorde likevel valutasikringer at selskapet kunne regnskapsføre urealisert valutagevinst på 31 millioner kroner.

Måtte utsette leting etter ny sjef

Til tross for at lavpriskjeden har hatt noe innskrenkede åpningstider og måtte på et tidspunkt stenge en butikk midlertidig som følge av coronasmitte, har selskapet opplevd det de i midten av mars kalte «unormal salgsøkning» som følge av hamstring.

Dagligvarer og andre forbruksvarer har ifølge selskapet utgjort 75–80 prosent av kjedens totale salg den første uken de strenge coronatiltakene ble innført, rapporterte selskapet den 16. mars.

Coronakrisen har også ført til at det har blitt vanskeligere å finne en etterfølger til tidligere toppsjef Pål Wibe, som nå har tiltrådt som XXL-sjef.

Derfor vedtok styret den 27. mars å utnevne finansdirektør Espen Eldal til fungerende administrerende direktør for lavpriskjempen.