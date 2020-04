Oslo Børs stiger fra start etter oljeprishopp

Oljeaksjer trekker Børsen oppover.

OPPGANG: Børsen åpnet det nye kvartalet med oppgang i går og stiger videre torsdag. Det skjer etter tidenes verste start på året. Vis mer Lise Åserud

Publisert: Oppdatert: 2. april 2020 09:34 , Publisert: 2. april 2020 08:59

Børsen åpnet forsiktig opp, samtidig som oljeprisen stiger kraftig torsdag formiddag.

Deretter tiltar oppgangen noe. Hovedindeksen, som består av et utvalg aksjer som sammen skal representere de børsnoterte selskapene på Oslo Børs, stiger 1 prosent til 726,62 poeng i tidlig handel.

Oljeaksjene trekker oppover, med tungvekteren Equinor opp 4,37 prosent og Aker BP opp 9,3 prosent. DNO klatrer 20 prosent og Rak Petroleum er opp 13,3 prosent. Undervannsentreprenøren Subsea 7 er opp 9,4 prosent, oljeserviceselskapet Aker Solutions stiger 8,54 prosent og seismikkselskapet TGS stiger 6,67 prosent.

Sportsutstyrskjeden XXL fortsetter opp 10 prosent etter gårsdagens oppgang på hele 85,11 prosent, som kom i kjølvannet av at selskapet har kommet frem til en kriseløsning.

Oslo Børs startet det nye kvartalet med en oppgang på 1,76 prosent onsdag. Det skjedde etter tidenes verste start på året, med Hovedindeksen ned 24,1 prosent i årets tre første måneder.

Kraftig oljeprishopp

Nordsjøoljen Brent er opp 8,85 prosent til 27,8 dollar fatet. Prisen er opp mer enn to dollar siden stengetid på Oslo Børs onsdag.

Oljeprisoppgangen kommer etter uttalelser fra Trump om at han forventer en løsning i priskrigen mellom Saudi-Arabia og Russland. Den siste oppgangen kan også skyldes rykter om at Kina har planer om å kjøpe olje for å øke sine statlige beholdninger.

Dagens prisoppgang kommer imidlertid fra svært lave nivåer. Oljeprisen er ned rundt 60 prosent så langt i år og 47 prosent den siste måneden.

Prisen får en dobbel smell, og presses nedover av både tilbuds- og spesielt etterspørselssiden.

Priskrigen mellom Saudi-Arabia og Russland startet etter brudd i forhandlinger om å forlenge produksjonskutt. Coronaviruset har samtidig gjort at folk hverken vil eller kan bruke transporttjenester i like stor grad som vanlig, noe som har senket etterspørselen etter olje fra for eksempel fly og skip.

Kronekursen har hentet seg noe inn med dagens oljeprishopp, men er fortsatt svak mot store internasjonale valutaer. Euroen koster 11,25 kroner, mens dollaren ligger på 10,29 kroner.

Amerikanske futures stiger

Wall Street styrer mot oppgang torsdag, og terminkontrakter (futures) knyttet til amerikanske børsindekser stiger.

Wall Street endte onsdag med kraftig nedgang, og alle de tre toneangivende indeksene var ned mer enn fire prosent.

– Investorene frykter nå, basert på seneste utvikling i smitte -og dødstall, at USA vil bli hardere rammet av coronaviruset enn de fleste andre. Om så skulle skje vil landets tiltak måtte skjerpes ytterligere i tiden som kommer, skriver analytiker Roger Berntsen i Nordnet i en morgenrapport.

Asia-børsene har hatt en blandet utvikling, med Tokyo ned 1,4 prosent og Hongkong opp 0,3 prosent.