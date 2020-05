SAS får krisehjelp – låner 3,3 milliarder etter statsgaranti

Over en måned etter lånegarantiordningene ble skissert har SAS fått tilgang på penger med garanti fra Danmark og Sverige. Fortsatt venter selskapet på lånegarantien fra Norge.

Publisert: Oppdatert: 5. mai 2020 08:17 , Publisert: 5. mai 2020 08:04

Flyselskapet SAS har inngått en såkalt revolverende kredittfasilitet på 3,3 milliarder svenske kroner med en løpetid på tre år. Det melder selskapet i en melding tirsdag.

Lånet er garantert opptil 90 prosent av den svenske og danske staten. Pengene lånes av et konsortium ledet av SEB. I tillegg bidrar både Danske Bank, Nordea og Swedbank med penger i kredittfasiliteten.

– Vi er glade for åt vi har kunnet inngå en avtale om kredittfasilitet med støtte fra den danske og svenske regjeringen. Avtalen øker vår finansielle fleksibilitet noe som er avgjørende i en tid der store deler av vår flyflåte står på bakken, sier finansdirektør Torbjørn Wist i en kommentar.

Venter på Norge

Han forklarer at selskapet nå fortsetter fokuset på å kutte kostnader. Tidligere har selskapet varslet at det vil kvitte seg med 5.000 ansatte.

– Parallelt søker vi ytterligere støtte fra de skandinaviske landene for å kunne sikre at SAS fortsetter å være en ledende og bærende del av skandinavisk infrastruktur, sier Wist.

Han forklarer at man nå fortsetter dialogen med regjeringen i Norge for å få tak i lånegarantien på 1,5 milliarder norske kroner.

– Stor betydning for Skandinavia

Allerede 17. mars varslet Sverige og Danmark at de ville komme SAS til unnsetning med hver sin lånegaranti.

– SAS har stor betydning for både Skandinavias og Danmarks tilgjengelighet. Det medfører i høy grad også arbeidsplasser, virksomheter og hele økonomien generelt, sa Danmarks finansminister Nicolai Wammen i en kommentar den gang.

– Det er bakgrunnen for at den danske og den svenske stat som de største eierne i fellesskap har besluttet å støtte opp om SAS ved å i første omgang stille garantier for i alt 3 milliarder svenske kroner, fortsatte han.