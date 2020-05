Euroen under 11 kroner for første gang siden starten av coronakrisen

Kronen har vært usedvanlig svak etter corona-nedstengningen 12. mars og et dramatisk oljeprisfall. Nå er euroen igjen verdt under 11 kroner, for første gang på to måneder.

Norske kroner. Vis mer E24

Publisert: Oppdatert: 12. mai 2020 18:26 , Publisert: 12. mai 2020 18:10

Det har vært tunge dager for den norske kronen etter at coronakrisen førte til nedstengning av store deler av samfunnet 12. mars.

Et kraftig oljeprisfall grunnet lavere etterspørsel har også bidratt til å svekke kronen til helt nye nivåer.

Tirsdag kveld styrker imidlertid kronekursen seg, og én euro er nå verdt like under 11 kroner for første gang siden viruskrisen startet.

Tidligere var kronen sjelden svakere enn at dollaren var verdt ni kroner og euroen litt over 10 kroner.

I midten av mars svekket kronen seg til helt nye nivåer, og det toppet seg 19. mars da euroen på ett tidspunkt var verdt over 13 kroner, og dollaren over 12 kroner.

Det er en betydelig svekkelse fra det allerede svake nivået ved årsskiftet. Da lå euroen på 9,83 kroner og dollaren på 8,76 kroner.

Les også Norges Bank bekrefter at den grep inn i kronen

Olsen måtte gripe inn

Da kom sentralbanksjef Øystein Olsen på banen, og varslet at han vurderte å gripe inn og gjøre ekstraordinære kronekjøp i markedet, der det var svært lite handel. Grepet var ment å skulle motvirke det dramatiske kronefallet.

– Jeg håper på en mest mulig forutsigbar valuta, så vi ikke opplever slike kilevinker. Det er bra for alle, sa sykkelimportør Olav M. Hagen til E24 etter at sentralbanken varslet at den vurderte å gripe inn.

Den 20. mars, dagen etter at kronesvekkelsen var på sitt verste, kuttet Olsen renten igjen fra 1 prosent til 0,25 prosentpoeng.

– Ved å signalisere mulige valuta-intervensjoner i går og kutte renten i dag, signaliserer banken at den vil bruke alle sine verktøy til å balansere økonomien, skrev Kyrre Aamdal i DNB Markets 20. mars.

Les også Kan gi dyrere mat og klær: Kronen svekkes etter nytt fall i oljeprisen

Kuttet igjen

Den 7. mai kuttet Norges Bank renten igjen, til tidenes laveste nivå på null prosent. Da bekreftet banken også at den hadde grepet inn (intervenert) i valutamarkedet, med ekstraordinære kronekjøp på 3,5 milliarder kroner.

– Det er ikke veldig omfattende, men det var nødvendig og riktig. Og vi tror det fungerte også, i den situasjonen vi var i, sa Olsen på en pressekonferanse 7. mai.

Olsen har funnet frem flere verktøy som brukes svært sjelden eller aldri. Nullrente har aldri forekommet i Norge før. Og Norges Bank har ikke grepet inn i kronen siden 1999.

Kronen har styrket seg noe etter de dramatiske dagene rundt 19. mars, blant annet fordi usikkerheten i de globale markedene har avtatt noe. Kronen er imidlertid fortsatt langt svakere enn den har vært noen gang tidligere.

Les også SSB tror norsk lavkonjunktur vil vare i flere år: – Det er bråstopp

Dyrere for nordmenn

Med en så svak krone som det Norge har nå, vil det bli dyrere for nordmenn å kjøpe varer fra utlandet. Det kan også løfte prisveksten her hjemme.

I april steg kjerneinflasjonen med 2,8 prosent fra året før, blant annet løftet av dyrere importerte matvarer som frukt og grønnsaker fordi kronen er svekket.

Kjerneinflasjonen (KPI-JAE) måler prisvekst utenom avgiftsendringer og priser på strøm og drivstoff.

Gjeld i utenlandsk valuta blir også dyrere for norske bedrifter å betjene. Den svake kronen har ført til at selskaper som Yara og Hydro måtte bokføre valutatap i første kvartal.