Byttet ut fotballtipping med børsspekulasjon: – Gikk på Norwegian-smell

Med nedstengte fotballigaer har en rekke tippere flyttet seg over i aksjemarkedet. Analytiker advarer nybegynnerne mot å legge for liten vekt på risikoen ved børsspekulasjon.

Christian Haugland Isaksen har byttet ut fotballtipping med aksjehandel, og synes at det gir noe av den samme spenningen. Vis mer Hanna Kristin Hjardar / E24

Caroline Boman Grundekjøn

Publisert: Oppdatert: 13. juni 2020 16:13 , Publisert: 13. juni 2020 15:55

– Tidligere har jeg tippet på Premier League, men nå som corona har satt en stopper for fotballen, tenkte jeg det var en gyllen anledning til å prøve meg på aksjehandel, forteller Christian Haugland Isaksen (26) fra Sørum til E24.

Under coronapandemien er det flere sportstippere som har fått øyne opp for aksjehandel. Det viser blant annet aktiviteten på diverse aksjeforum, som de siste månedene har opplevd stor tilstrømning av nye medlemmer.

Isaksen har siden i fjor hatt en gryende interesse for aksjer, men det var først under coronakrisen at han våget å ta steget inn i aksjemarkedet. Tidligere har han gjerne satset noen tusenlapper på fotballkamper, men nå setter han pengene på børsen i stedet.

– Et av mine første kjøp var Norwegian Air Shuttle. Etter hva jeg leste i mediene, fikk jeg inntrykk av at aksjen som da lå på rundt 20 kroner, ble solgt til skampris og snart skulle snu, sier Isaksen og legger til:

– Jeg tenkte at det var en god mulighet til å tjene penger, siden aksjen tidligere har ligget på over 250 kroner.

Isaksen mistet etter hvert håpet om at aksjen skulle snu, og solgte seg ut med et tap på 15 kroner pr. aksje.

– Gir samme type spenning

Rene Jespersen (37) fra Drammen har også gått fra fotballtipping til aksjeinvesteringer i løpet av pandemien.

– Én av mine store interesser er å tippe på fotball, men i mangel på kamper å se på, måtte jeg finne en ny hobby, sier han til E24.

Jespersen har i likhet med Isaksen lenge vurdert å begynne med aksjehandel og entret børsen for første gang sent i februar i år.

– Aksjehandel gir meg den samme spenningen som tipping. Før brukte jeg mye tid på å analysere lag, spillere, trenere, sykdom på laget og lignende, men nå bruker jeg tiden på å studere mediedekningen av selskap.

Han ser på aksjehandel som en god erstatning for tipping, og han vet om flere som mener det samme.

Drammenseren har gått inn i selskaper som Norwegian og Vistin Pharma.

– Jeg kjøpte aksjer i Norwegian under emisjonen for 1kr og solgte meg ut på 6,2 kroner, forteller en fornøyd Rene Jespersen til E24. Vis mer Privat

– Jeg gjorde en nybegynnerfeil ved å høre på rykter og ikke lese meg godt nok opp på Vistin Pharma og tapte en del på det, men Norwegian-investeringen min har så langt vært en suksesshistorie for meg, sier han.

– Bekymret for situasjonen

Siden starten av koronakrisen har forskningssjef Geir Linløkken i Investtech sett stadig større pågang fra en ny type investorer. De siste tre månedene har den daglige omsetningen på Oslo Børs økt med 68 prosent sammenlignet med i fjor, og Linløkkens eget selskap opplever 50 prosent økt etterspørsel etter sine analyser.

– Vi har fått en helt ny kundegruppe, sier han til E24.

Småsparere med stor risikovillighet investerer i volatile aksjer, også kalt «lottoaksjer», med et håp om å tjene raske penger.

Utviklingen er ikke unik for Norge. Ifølge Financial Times har man sett at det også i USA er en tilstrømming av sportstippere som nå har begynt med aksjeinvesteringer i jakt på en ny arena for spenning.

– Folk er nødt til å være hjemme. Det er ikke noe sport å se på TV-en, så de begynner å handle aksjer for underholdningens skyld, forteller Rich Repetto, senioranalytiker i Sandler O’Neill i New York til avisen.

Isaksen og Jespersen er altså ikke alene om å søke spenning på børsen, men Linløkken mener at mange av de nye aksjeinvestorene har gått i «lottoaksjefellen».

– Vi er litt bekymret for situasjonen. Det kan se ut som at mange nybegynnere på børsen lett ser oppsiden og legger for liten vekt på risiko.

Isaksen forteller at han begynte å investere med relativt små beløp, så da han gikk på en Norwegian-smell ble det heldigvis ikke så altfor dyrt. Vis mer Hanna Kristin Hjardar / E24

– «Lottoaksjer» gir dårlig avkastning

Linløkken forteller at mange allerede har gått på store smeller – og at flere vil gjøre det i tiden fremover.

– Vi advarer mot disse såkalte «lottoaksjene». Forskning viser at disse statistisk sett gir dårligere avkastning enn mindre sensasjonelle aksjer med lave svingninger.

Investtechs egne analyser viser at «lottoaksjer» gjør det dårligere på Oslo Børs. Femtedelen av aksjene med høyest svingninger, som inkluderer lottoaksjene, gjorde det inntil 25,2 prosentpoeng dårligere per år enn de øvrige fire femtedelene av aksjene på børsene i Oslo og Stockholm.

Får stadig flere kunder

Nettmegleren Nordnet oppgir også en kraftig tilstrømming av nye kunder.

– Vi har opplevd en økning av nye, aktive kunder på 42 prosent, og antall handler er opp hele 150 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, forteller investeringsøkonom i Nordnet, Mads Johannesen.

Johannesen sier også at interessen for «lottoaksjene» er stor blant Nordnets kunder.

– Kongsberg Automotive og Pexip, Nel og Norwegian stikker seg mest ut blant høyt omsatte aksjer.

Også DNB har opplevd en pågang av nye, aksjehandlende kunder.

– Interessen for aksjesparekontoer har økt jevnt i det siste, men den skjøt fart i uke 10–14, sier Bengt Olav Lund i personmarked i DNB og legger til:

– Hittil i år har det vært en tilnærmet dobling i opprettelsen av nye aksjesparekontoer sammenlignet med tidligere år.

I en oversikt over de mest handlede aksjene hos DNB i mars og april, ligger Norwegian på topp.

Rene Jespersen viser stolt frem porteføljen sin til E24. At han gikk på en liten smell i begynnelsen, gjorde at læringskurven ble ekstra bratt, forteller han. Vis mer Privat

– Vil fortsette med aksjehandel

Christian Haugland Isaksen sier at han lærte av feilen han begikk med Norwegian-investeringen sin. Nå velger han å gå inn i større, tradisjonelt stabile selskaper.

Til tross for at han tapte penger på den første investeringen, har ikke Isaksen mistet interessen for aksjer.

I stedet ga aksjehandelen mersmak, og når Premier League kommer tilbake på TV-skjermen igjen, vil han fortsette med børsinvesteringene.

– Aksjehandel har blitt en ny hobby for meg. Jeg bruker fort én til to timer daglig på å lese meg opp på markedet. Det er veldig kjekt å holde på med, sier Isaksen.

Også Jespersen ønsker å fortsette med aksjer.

– Jeg synes aksjer er gøyere og mer utfordrende enn fotballtipping. Dessuten så gjør jeg det veldig godt. Nå er porteføljen min opp 91 prosent, sier han.