Ellevill handel i Norwegian-aksjen sender børsverdien over 14 milliarder

Norwegian har skutt i været på Oslo Børs de siste dagene, og oppturen fortsetter tirsdag morgen. - Galskap, mener forvalter Jan Petter Sissener.

Publisert: 26. mai 2020 10:07

Flyaksjen var på det meste opp 35 prosent en halvtime ut i handelsdagen. Det ga en prising av hele selskapet på godt over 14 milliarder kroner, ifølge tall fra Infront.

Norwegian-aksjen er også nest mest handlet på Oslo Børs så langt i dag, foran store selskaper som Equinor og DNB.

Aksjonærlistene viser at mange småaksjonærer nå kjøper aksjen. Ifølge Infront har Nordnet-kundene økt fra 38,5 millioner aksjer på fredag til 57,8 millioner aksjer tirsdag.

– Galskap

Forvalter Jan Petter Sissener kaller kursoppgangen «galskap», og peker på det enorme antallet aksjer i selskapet etter redningsplanen.

– Grunnen til at jeg synes det er galskap er at det er over tre milliarder aksjer, sier han.

– Det virker ikke for meg som de tar inn over seg det hvor mange aksjer som de facto er utestående, sier Sissener.

Kriseløsningen medførte at milliardgjeld har blitt byttet til aksjer, i tillegg til at Norwegian trykket opp nye aksjer i forbindelse med at selskapet hentet frisk kapital.

Priset til 13,8 milliarder

Norwegian meldte forrige uke at over tre milliarder aksjer var blitt registrert i Foretaksregisteret. Det er opp fra 164 millioner aksjer tidligere.

Dagens kurs på 4,5 kroner per aksje priser dermed hele selskapet til rundt 13,8 milliarder kroner.

– Jeg synes det høres høyt ut for et selskap som for øyeblikket opererer syv fly og håper å komme tilbake om et halvt års tid, sier Sissener.

Ved nyttår, før coronakrisen rammet verdens luftfart, hadde Norwegian en markedsverdi på 6,2 milliarder kroner, knapt halvparten av det selskapet blir priset til nå.

Forvalteren tror nyhetene om at den tyske staten redder Lufthansa med en krisepakke på tilsvarende 100 milliarder kroner kan være en utløsende årsak til kursoppgangen onsdag.

– Det må være at man ser hva andre land er villige til å bidra med til sine selskaper, sier Sissener.

Fondet Sissener forvalter, Canopus, var i forrige uke oppført med 4,7 millioner Norwegian-aksjer, men er nå ute av listen over de 50 største eierne.