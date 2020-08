Microsoft suste opp på Wall Street etter Tiktok-samtaler

Teknologitunge Nasdaq satte ny rekord mandag etter at teknologiselskapene dro opp.

Vis mer Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Publisert: Oppdatert: 3. august 2020 22:22 , Publisert: 3. august 2020 22:02

Etter å ha åpnet i grønt tiltok veksten på Wall Street på månedens første handelsdag.

Alle de viktigste indeksene på Wall Street endte i pluss:

S&P 500-indeksen opp 0,72

Nasdaq Composite-indeksen opp 1,47

Dow Jones-indeksen opp 0,90

Nasdaq- indeksen, der mange teknologiselskaper er notert, satte ny rekord og stengte til 10.902,80 poeng.

Teknologiaksjene drar opp

Det er blant annet kjempen Microsoft som trekker indeksen opp mandag. Selskapet endte med en oppgang på 5,62 prosent, etter at det ble klart at selskapet er i samtaler med kinesiske Tiktok om å kjøpe deler av virksomheten.

Disse planene ble styrket av at Microsoft-sjef Satya Nadella i helgen var i samtaler om oppkjøpet av videodelingsappen med den amerikanske presidenten Donald Trump.

Apple stiger 2,48 prosent mandag etter å ha hoppet mer enn 10 prosent på fredag. Selskapet leverte bedre kvartalstall enn ventet torsdag kveld.

Netflix legger på seg 2,04 prosent og Tesla klatrer 3,66 prosent, mens Google-eier Alphabet og Amazon er ned henholdsvis 0,22 og 1,59 prosent.

Les også Les også: Trump: En del av Tiktok-oppkjøpet bør gå til regjeringen

Flere leverer bedre enn ventet

Halvveis i resultatsesongen har et rekordhøyt antall selskaper levert bedre resultater enn forventet, ifølge Reuters.

84 prosent av selskapene på indeksen S&P 500 har levert resultater over det analytikerne hadde trodd på forhånd, skriver CNBC.

Forventningene var imidlertid veldig lave, og andre kvartal ser ut til å ha den største resultatnedgangen for Wall Street-selskapene siden finanskrisen, skriver Reuters.

Gode industritall

Indeksene løftes også av positive tall fra amerikansk industri.

Tall fra Insitute for Supply Management (ISM) mandag ettermiddag viser at aktiviteten i industrien har steget til det høyeste nivået på halvannet år, ifølge Reuters.

ISM-innkjøpssjefindeksen for industrien endte på 54,2 i juli, over ventede 53,6. Tall over 50 i innkjøpssjefindeksen for industrien tilsier vekst i sektoren. I juni lå indeksen på 52,6, ifølge TDN Direkt.

Les også Microsoft har avklart mulig TikTok-kjøp med Donald Trump