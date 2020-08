Amerikanske flyaksjer suser opp på håp om redningspakke

Wall Street trosset magre jobbtall og ble sendt opp av Disney og flyaksjene.

Vis mer Mark Lennihan / AP

Publisert: Oppdatert: 5. august 2020 22:19 , Publisert: 5. august 2020 22:02

En gruppe republikanske senatorer har valgt å støtte en redningspakke på 25 milliarder dollar til flyindustrien onsdag.

Det øker sannsynligheten for at bransjen kan bli inkludert i USAs neste store redningspakke for å hjelpe på effektene av coronaviruset.

American Airlines-aksjen hoppet etter nyheten og stengte med en oppgang på 9,24 prosent. Delta Airlines var opp 3,12 prosent og United Airlines steg 4,46 prosent.

Wall Street holdt seg i positivt terreng onsdag, og Nasdaq-indeksen nådde i løpet av dagen nytt rekordnivå.

Slik så Wall Street ut ved stenging:

S&P 500-indeksen opp 0,64 prosent

Nasdaq Composite-indeksen opp 0,52 prosent

Dow Jones-indeksen opp 1,39 prosent

Ved stengetid har oljeprisen (Brent spot) gått opp med 1,87 prosent, og selges for 45,14 dollar fatet. Et fat amerikansk lettolje (WTI) handles for 42,12 dollar.

Disney suser opp

Disney-aksjen steg 5,91 prosent fra start, og ved stengetid var aksjen opp 8,88 prosent. Selskapet leverte kvartalsrapport tirsdag kveld som viste at selskapet har omsatt for nesten 11,8 milliarder under perioden april, mai og juni.

Dette var lavere en analytikernes forventninger som spådde en omsetning på 12,37 milliarder dollar, ifølge CNBC.

I fjor hadde selskapet en omsetning på 20,26 milliarder dollar under samme periode.

Rapporten viste også et overraskende justert resultat per aksje på 8 cent, mens det på forhånd var ventet et tap på 64 cent per aksje.

Novavax steg hele 10,38 prosent etter at selskapet rapporterte om positive resultater fra vaksinetesting.

Blant aksjene som trakk i motsatt retning finner vi vegetarburgerprodusenten Beyond Meat falt 6,72 prosent etter at kvartalsrapporten tirsdag viste et tap på 2 cent per aksje, i tråd med forventningene.

Dystre jobbtall

Oppgangen på Wall Street dempes noe av skuffende jobbtall fra privat sektor i USA. En undersøkelse fra ADP Employer Services viste at antallet sysselsatte i den private sektoren i USA steg med 0,167 millioner i juli.

På forhånd var det ventet en oppgang i sysselsettingen på 1,5 millioner personer, ifølge Direkt Makro.

ADP-rapporten blir sett på som en smakebit på «månedens viktigste tall», antall jobber skapt utenfor landbruket måneden før, som kommer på fredag. Det er ventet at det ble skapt 1,2 millioner nye jobber i juni, ifølge CNBC.

Les også Disney reddes av ny strømmetjeneste