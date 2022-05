Musk åpner for Twitter-avtale til lavere pris

Under et lukket arrangement mandag bygget Elon Musk oppunder spekulasjonene om at han vil reforhandle prisen på Twitter.

Saken oppdateres...

Musk sier at en levedyktig avtale om å kjøpe Twitter til en lavere pris «ikke er utelukket».

Det fortalte han på video under en teknologikonferanse i Miami mandag, ifølge Bloomberg som henviser til en direktestrøm en bruker på Twitter har lagt ut. Konferansen er i utgangspunktet lukket for media.

Nyheten kommer etter at Tesla-sjefen før helgen skrev på Twitter at avtalen om å kjøpe selskapet er satt på vent. Han lenket også til en sak fra Reuters hvor det opplyses at Twitter selv anslår at falske kontoer eller søppelpost-roboter representerer færre enn fem prosent av inntektsgivende daglige aktive brukerne på plattformen i første kvartal.

I påvente av detaljer som bekrefter Twitters opplysninger, valgte Musk å pause avtalen.

Under mandagens lukkede konferanse estimerte Musk at minst 20 prosent av Twitters brukere er roboter. Han sa også at dette var i lavere del av hans estimat, og han skal ha retorisk stilt spørsmålet om det kunne være så mange som 90 prosent.

Musk-oppgang forduftet

Fredag falt Twitter-aksjen rundt ni prosent etter beskjeden om at Musk ville pause oppkjøpet.

Etter mandagens nye uttalelser fra Musk har aksjen beveget seg noe, men Twitter-aksjen er fortsatt ned 7,11 prosent til 37,82 dollar.

4. april steg Twitter-aksjen 27 prosent etter at Musk gjorde det kjent at han hadde kjøpt 9,2 prosent av aksjene i selskapet. Etter dette har Musk varslet og senere kunngjort et bud på selskapet til en aksjekurs på 54,20 dollar per aksje.

Spekulasjoner om at oppkjøpet ikke ville bli gjennomført, at han vil reforhandle prisen og øvrige markedsforhold har fått mye av skylden for at Twitter-aksjen stort sett har ligget under 50 dollar, selv etter budet ble offentliggjort.

Med nedgangen mandag har hele oppgangen fra tidspunktet Musk offentliggjorde eierskapet forduftet.