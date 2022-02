Yara-kontor i Ukraina truffet av rakett

Alle ansatte er redegjort for, skriver toppsjefen Svein Tore Holsether på Linkedin.



Lørdag morgen ble bygningen til Yaras kontor i Kyiv truffet av en missil i Kyiv, står det i innlegget på toppsjefens konto.

– Selv om vi er ekstremt takknemlig for at alle ansatte er gjort rede for, er det forferdelig å se hva som skjer, skriver Svein Tore Holsether.

Nettavisen omtalte saken først.

– Måtte denne krigen ta slutt

Yara-sjefen skriver at selskapet fordømmer den russiske regjeringen ulovlig militærangrep på Ukraina, og at tankene deres går til de som er rammet.

En boligblokk med kontorer i Kyiv ble truffet av en rakett på lørdag. Mandag formiddag bekrefter Yara-sjef Svein Tore Holsether at de har kontorer i bygget. På bildet, som er tatt lørdag, kan man se Yara-logoen over glassfasaden på bygget som ble truffet. Vis mer

– Spesielt våre kolleger på bakken i Ukraina og våre ukrainske ansatte andre steder med familie og venner i krigssonen.

Selv om det er hjerteskjærende å se nyhetene og bildene fra Ukraina, har det varmet hjertet å se medfølelsen og støtten fra selskapets 17.000 ansatte overfor kollegene i Ukraina, skriver Holsether.

– Måtte denne krigen ta slutt – og måtte Ukraina fortsette som en uavhengig, fri og demokratisk nasjon, skriver han.