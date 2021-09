Rike familier hamstrer toppforvaltere

Norske milliardærfamilier henter profilerte aksjefondsforvaltere til å passe på pengebingen.

HAR ANSATT TOPPFORVALTERE: Salmar-gründer Gustav Witzøes investeringsselskap Kverva og John Fredriksens fondsselskap Aeternum. Vis mer

Stigende børser og økt interesse for aksjesparing gir gode tider for forvaltningsbransjen.

En gjennomgang gjort av E24, viser at 24 forvaltere har byttet jobb siden inngangen til 2020. I tillegg har 11 aksjeanalytikere fra ulike meglerhus hoppet over til bransjen i samme periode.

Tre av de mest profilerte navnene på listen har alle valgt å bli aksjeplukkere for noen av landets rikeste familier:

Odins mangeårige stjerneforvalter Vegard Søraunet gikk til John Fredriksens nye fondssatsing Aeternum Capital i januar.

Fredrik Thoresen, som har banket børsen hos Storebrand i flere år, gikk til milliardær Tor Andenæs og hans investeringsselskap Andenæsgruppen i april.

C Worldwide-forvalter Pernille S. Christensen gikk til Salmar-gründer Gustav Witzøes investeringsselskap Kverva i mai.

Kverva har i tillegg ansatt analytiker Mats Gabrielsen fra DNB Markets, mens Ferd har hentet analytiker Saskia Sterud fra Carnegie.

Nevnte Søraunet forlot Odin Forvaltning, som eies av bankene i Sparebank 1-alliansen, etter å levert solid meravkastning over flere år som forvalter av Odin Sverige, Odin Norden, Odin Global og Odin EM.

– Hva var det som lokket deg til å bytte jobb?

– Å være en aktiv langsiktig eier er vanskelig i en fondsstruktur, så det var hovedmotivasjonen for å sette opp Aeternum Capital og Aeternum Management, sier Søraunet til E24.

– I tillegg har bank-kontrollerte forvaltningsselskaper utfordringer med å holde på de beste folkene, da de generelt har for dårlige og uforutsigbare incentivmodeller, legger han til.

Odin-sjef Bjørn Edvart Kristiansen er forelagt Søraunets uttalelser.

– Vi kjenner oss ikke igjen i det. Vi er en attraktiv arbeidsplass, klarer å ta vare på de dyktigste forvalterne hos oss og har konkurransedyktige incentivordninger, sier han.

GIKK TIL FREDRIKSEN: Tidligere Odin-forvalter Vegard Søraunet har startet Aeternum Capital. Vis mer

Sterk vekst for aksjeforvaltere Norske forvaltningsselskaper for verdipapirfond omsatte for 8,3 milliarder kroner i 2020, en økning på 4,5 prosent fra året før, ifølge Finanstilsynet.

Samlet resultat før skatt endte på 2,2 milliarder, opp 14 prosent sammenlignet med året før.

Ved utgangen av 2020 var samlet forvaltningskapital i norske verdipapirfond 1475 milliarder kroner. Av dette utgjorde aksjefond 56 prosent og obligasjonsfond 32 prosent. Vis mer

– Mistet forvaltere til privatinvestorer

Hos Delphi-fondene har det vært store endringer det siste året.

Mens veteraner som Stig Tønder og Espen Furnes begge har meldt overgang til Vertu Kapitalforvaltning, har Andreas Berdal Lorentzen, Tian Tollefsen og Halvor Strand Nygård kommet inn som nye forvaltere.

I slutten av august ble det også annonsert at Adil Shah går til Delphi, etter flere år som forvalter i Eika.

– Det ligger ingen større dramatikk bak dette. Vi hadde en prosess for noen år siden der vi så på produktene, kvaliteten og historisk avkastning, og dette førte til at vi endret en del på fordelingen av ansvarsområder. Stig og Espen, som har vært med oss i mange år, har siden valgt å slutte for å finne på noe annet, sier Bård Bringedal, investeringsdirektør i Storebrand Kapitalforvaltning, som eier Delphi.

Han bekrefter at Delphi fortsatt er i markedet for å styrke forvaltningsteamet.

– Ja, vi er en forvalter i vekst. Men vi ser primært etter yngre og sultne folk til juniorstillinger, som kan assistere seniorforvalteren. Det er generelt slik vi ønsker å gjøre det, sier Bringedal.

Investeringsdirektør Bård Bringedal i Storebrand Kapitalforvaltning. Vis mer

Han viser til at juniorforvalterne får anledning til å lære fondets investeringsfilosofi, og dermed blir naturlig erstattere hvis seniorforvaltere slutter.

– Er det et bedre jobbmarked for forvaltere nå som mer penger flyter inn i fondene og aksjemarkedet generelt er sterkt?

– Generelt er det nok det, men vi opplever ikke at det er de store forvaltningshusene som er mest frempå. De siste årene har vi mistet flere forvaltere til family office-systemer og privatinvestorer, og dette har vært en trend også blant våre konkurrenter, sier Bringedal.

I tillegg til Thoresen, mistet Storebrand suksessforvalteren Andreas B. Lorentzen til milliardær Kjetil Holta og hans Holta Invest for noen år tilbake.

Lorentzen vendte imidlertid tilbake til Storebrand-systemet i slutten av 2019, denne gangen som forvalter i Delphi.

– Det er ingen tvil om at formuende personer og familier, som ønsker å forvalte egne midler, har behov for forvalterkompetanse, så dette kan nok gi en effekt i markedet, sier Bringedal.

E24 har vært i kontakt med Fredrik Thoresen, som ikke ønsker å kommentere bakgrunnen for eget jobbskifte.

Jakter forvaltere

KLP Kapitalforvaltning er for tiden i markedet for å ansette en eller to nye forvaltere for å fylle opp for andre som har sluttet, ifølge administrerende direktør Håvard Gulbrandsen.

– Det vi har vært på jakt etter er forvaltere til norske aksjer, sier han.

Gulbrandsen forteller at det er «ganske stor etterspørsel» etter forvaltere innen renter og aksjer.

– Man har vært gjennom coronaperioden, hvor mange sikkert satt ting litt på vent. Så har man blitt vant til det, og funnet at man kan ansette i en elektronisk verden også.

ANSETTER: Håvard Gulbrandsen i KLP Kapitalforvaltning Vis mer

Gulbrandsen sier også at deler av fondsbransjen har hatt overkapasitet tidligere.

– Det opplever jeg ikke er tilfelle lenger. Nå har mange bra inntektsvekst på megler- og fondssiden, sier han og peker på at deler av fondsbransjen har hatt stor innstrømming av kapital i det siste.

Sterk konkurranse

DNB Asset Management er Norges største fondsforvalter med rundt 150 ansatte og en forvaltningskapital på over 600 milliarder kroner.

De siste tre årene er 15 nye forvaltere hentet inn.

– Vi, som bransjen ellers, opplever sterk interesse etter spare- og investeringsprodukter og har rigget oss for å møte kundenes ønsker. Vi har blant annet styrket teamene som forvalter våre mest spissede bærekraftsfond, og vi har hentet forvaltere til helsefondene, sier Knut Hellandsvik, sjef for DNB Asset Management.

STYRKET FORVALTNINGEN: Knut Hellandsvik Vis mer

Han er særlig fornøyd med at kvinneandelen har økt.

– Det er nå 15 kvinnelige forvaltere i DNB Asset Management, 24 prosent av totalen, og ingen norske banker eller finanshus har flere nå, sier Hellandsvik.

Han beskriver konkurransen om de gode hodene som sterk, men sier at selskapet ikke har noen konkrete planer om å lyse ut stillinger nå.

Rigger for vekst

– Jeg oppfatter at markedet er godt for gode forvaltere, helt klart. Vi og bransjen opplever en kraftig vekst. Det blir definitivt ikke færre forvaltere fremover hvis dette fortsetter, sier Odin-sjef Bjørn Edvart Kristiansen.

Odin-sjef Bjørn Edvart Kristiansen. Vis mer

Ifølge Kristiansen har ikke Odin planer om flere nyansettelser av forvaltere for øyeblikket. Odin jobber med å sette opp nye fond, men vil bruke interne ressurser til å forvalte disse.

– Hvis du går et drøyt år tilbake i tid, var det svært usikre tider. Vi hadde andre kvartal i fjor, som var et tøft marked med kraftige fall. Markedet er blitt veldig mye bedre. Vi snakker definitivt ikke om noen reduksjon i antall forvaltere, men heller hvordan man skal ta veksten fremover.