Twitter-styret stikker kjepper i hjulene for Musk med «giftpille»

«Giftpille»-strategien brukes av selskaper som ikke ønsker å bli tatt over. I dette tilfellet vil Twitter vil gjøre det mindre attraktivt for Elon Musk å kjøpe selskapet.

Tesla-sjefen la torsdag inn et bud som verdsetter selskapet til 375 milliarder dollar.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Fredag ettermiddag annonserer Twitter-styret en såkalt «giftpille». Det er en strategi som brukes for å gjøre et selskap mindre attraktivt for en uønsket budgiver.

«Dette er for redusere sannsynligheten for at en enkeltperson eller gruppe skal få kontroll over Twitter gjennom det åpne markedet, uten at alle aksjonærer oppnår en tilfredsstillende pris, eller at styret får tid til å ta veloverveide beslutninger», skriver styret.

Grepet er med andre ord for å hindre Elon Musks ønske om å kjøpe alle aksjene i Twitter og ta selskapet av børs. Han la torsdag inn et bud som totalt verdsetter selskapet til 43 milliarder dollar, tilsvarende i overkant av 375 milliarder kroner, ifølge Bloomberg.

Kan vanne ut Musk

De har lagt frem en tidsbegrenset plan som gir aksjonærene opsjoner som kan utøves dersom en investor får eierskap på 15 prosent eller mer, uten styrets samtykke.

Det kan for eksempel skje gjennom at en investor kjøper seg opp i det åpne markedet.

Opsjonene medfører at aksjonærene kan velge å kjøpe flere tilleggsaksjer med rabatt, dersom grensen på 15 prosent overstiges. Det kan føre til at selskapet utsteder flere aksjer, som vanner ut Musks eierandel og gjør oppkjøpet mindre attraktivt.

Mener aksjonærene bør få bestemme

Musk la torsdag kveld ut en avstemming på Twitter, hvor han skrev at aksjonærene bør få velge om budet skal godkjennes eller ikke.

83 prosent av de 2,7 millioner brukerne som har svart er enige i hans påstand.

Har tidligere tatt grep

Det er ikke første gang Twitter har satt grenser for Musks eierandel. Samme uke som Musk startet å laste opp i Twitter, inviterte selskapet ham til å bli styremedlem i selskapet.

Dette takket han senere nei til, noe som ledet opp til spekulasjoner om at han kunne komme til å kjøpe mer av selskapet.

Årsaken er at i det originale tilbudet om styreplass kom det frem at Musk ikke fikk eie mer enn 14,9 prosent av Twitter-aksjene all den tid han satt i styret.