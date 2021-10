Schibsted øker resultatene mer enn ventet i tredje kvartal

Mediekonsernet Schibsted øker driftsresultatet til 769 millioner kroner, mot ventet 728 millioner, og opprettholder vekstmål.

Schibsted leverer et brutto driftsresultat (ebitda) på 769 millioner kroner i tredje kvartal, opp fra 678 millioner kroner året før.

På forhånd var det ventet et ebitda-resultat på 728 millioner kroner, ifølge tall fra Infront.

Samlede inntekter steg til 3,667 milliarder kroner i kvartalet, fra 3,19 milliarder året før. Her lød forventningen på 3,55 milliarder.

– Som i tidligere kvartaler er inntektsøkningen drevet av våre profesjonelle kunder i Norge, Sverige og Finland, og spesielt innenfor jobbvertikalene, sier konsernsjef Kristin Skogen Lund i pressemeldingen.

I segmentet News Media ble det nådd en ny milepæl i kvartalet med mer enn én million heldigitale abonnementer.

– For å bygge videre på denne trenden og forstå vekstpotensialet for denne virksomheten, har vi startet å øke investeringene, for eksempel i podcast-abonnementstjenesten PodMe og vår næringslivsside E24, sier Skogen Lund.

Mediekonsernet inkluderer også blant annet Aftenposten, VG, Stavanger Aftenblad og Bergens Tidende i Norge, og Aftonbladet og Svenska Dagbladet i Sverige.

I tillegg inngår en rekke digitale tjenester som for eksempel finn.no.

Opprettholder mål

Selskapet opprettholder målet om 8–12 prosent årlig inntektsvekst for de nordiske markedsplassene på mellomlang til lang sikt. Samtidig påpekes det at veksten i 2021 er ventet å bli noe høyere enn dette.

For nyhetsmediene er målet fortsatt en lav ensifret vekst på mellomlang sikt, og en ebitda-margin på 10–12 prosent.

Pandemien har også påvirket Schibsted, men den har også bygg på nye muligheter på grunn av økt digitalisering.

«Selv om det fortsatt er noe usikkerhet, er utviklingen i våre virksomheter de siste kvartalene og økonomiske prognoser for Norden oppmuntrende», heter det i kvartalsrapporten.

Resultatet før skatt var på 509 millioner kroner, opp fra fjorårets 321 millioner kroner.

E24 er et heleid datterselskap i Schibsted-konsernet. Enkelte journalister i E24 eier aksjer i Schibsted gjennom konsernets aksjespareprogram.