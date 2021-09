Evergrande-smell på nær 390 mill. for Oljefondet

Den kinesiske eiendomsgiganten China Evergrande har siden nyttår mistet store deler av sin børsverdi. Det rammer også Statens pensjonsfond utland.

Evergrande varslet sent i august potensielt ikke å ville kunne betjene sine betalingsforpliktelser. Her fra et bolig-, shopping- og underholdningsprosjekt i Taicang, Suzhou, som er blitt stanset. Vis mer

Publisert: Oppdatert i går 20:40

En av verdens største og mest forgjeldede eiendomsutviklere, China Evergrande, falt hardt på Hongkong-børsen mandag. Ved børsslutt var ytterligere 10,2 prosent av selskapets børsverdi borte.

Siden nyttår er Evergrande-kursen ned nær 84 prosent, til dagens kurs på rundt 33,6 milliarder Hongkong-dollar, tilsvarende omkring 38 milliarder kroner.

Det er dårlige nyheter for Evergrande-grunnlegger og styreleder Xu Jianyi, som sitter med 71 prosent av selskapet.

Stort papirtap

Men det er også potensielt dårlige nyheter for en langt mer beskjeden aksjonær, med mer hjemlige røtter. Per årsskiftet eide Statens pensjonsfond utland, bedre kjent som Oljefondet, knappe 0,21 prosent av China Evergrande.

Posten var ved nyttår verdsatt til 462,5 millioner kroner, ifølge Norges Bank Investment Management (NBIM), som forvalter fondet.

Legger man til grunn at beholdningen er uendret, tilsvarer kursfallet et papirtap på 387,5 millioner kroner.

Inne siden 2010

Det er imidlertid ikke kjent på hvilke nivåer Oljefondet har kjøpt seg inn, ei heller hvorvidt fondet har økt eller redusert sin beholdning siden inntreden.

Av NBIMs nettsider fremgår det at Oljefondet har vært eksponert siden 2010.

Eierposten i China Evergrande var verdsatt til nær 150 millioner kroner ved utgangen av 2016, og til nær 730 millioner kroner ved utgangen av 2019, følge nettsidene.

Eierposten var listet under Evergrande Real Estate Group Ltd, før navnebyttet i 2016.

NBIMs beholdning dukker først opp med en verdi på rundt 30 millioner kroner, ved utgangen av 2010. Deretter er posten stigende til nær 217 million ved nyttår 2015.

Av NBIMs nettsider fremgår det også at fondet per årsskiftet ikke er direkte eksponert mot Evergrandes gjeld i rentepapirmarkedet (obligasjoner).

Evergrande-aksjen sluttet ned til sitt laveste nivå siden 2010 på Hongkong-børsen mandag. Her uferdige boligblokker i regi av Evergrande, Luoyang, Kina, september, 2021. Vis mer

Betalingsproblemer

Evergrande har en gjeld tilsvarende over 2.500 milliarder norske kroner og rundt 1,5 millioner boliger under bygging i over 200 byer.

Selskapet varslet i slutten av august at det sto i fare for ikke å kunne innfri sine låneforpliktelser. Det skaper usikkerhet blant annet for en rentebetaling på selskapets utenlandske obligasjonslån, som forfaller torsdag denne uken.

Kredittvurderingsbyrået Fitch svarte med å nedgradere kredittvurderingen på Evergrande til dobbel-C, og uttalte at noen form av mislighold «virker trolig», ifølge Financial Times.

Deretter nedgraderte kollegene i Moody’s for tredje gang på like mange måneder, og advarte om at kreditorene hadde «svake utsikter» til å få betalt, dersom mislighold oppstår, ifølge FT.

Frykter ikke konkurs

Markedet frykter at Evergrandes problemer kan smitte over til resten av eiendomssektoren i Kina, som anslås å utgjøre et sted mellom 15 og 30 prosent av økonomien.

Kredittanalysesjef Pål Ringholm i Sparebank 1 Markets påpekte overfor E24 nylig at Evergrande var verdens mest verdifulle eiendomsselskap for bare tre år siden.

I dag priser markedet 100 prosent inn teknisk konkurs, ifølge ham.

– Jeg tror kinesiske myndigheter vil prøve å unngå et Lehman-øyeblikk (konkurs, red.anm.) og prøve å sørge for en restrukturering av gjelden. Kineserne vil ikke la de største bankene gå over ende, sier Ringholm.

Opp 1000 milliarder

Oljefondet er per mandag på over 11.900 milliarder kroner.

Ved årsskiftet var beholdningen på 10.900 milliarder kroner fordelt på over 11.200 investeringer i 72 land. Aksjeinvesteringene utgjorde da nærmere 8.000 milliarder kroner, fordelt på over 9.100 selskaper.

NBIM ønsker ikke å kommentere saken utover å henvise til beholdningslisten på fondets nettsider.

