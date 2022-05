Wall Street-raset tiltar: Teknologiaksjene leder an

Det går bratt nedover på de amerikanske børsene etter at Fed-sjef Powell snakket børsene kraftig opp under gårsdagens pressekonferanse.

Onsdag tok USAs sentralbank uvanlig kraftige rentegrep for å roe ned inflasjonen i landet.

De tre nøkkelindeksene peker bratt nedover torsdag like før klokken 18:

Dow Jones ned 3,27 prosent

Nasdaq Composite faller 5,03 prosent

S&P 500 ned 3,8 prosent

Store teknologiselskaper som Amazon og Facebook-eier Meta trekker Nasdaq nedover og faller henholdsvis 7,2 og 6,35 prosent.

Dermed faller Wall Street tilbake etter gårsdagens børs-hopp under Fed-sjef Jerome Powells pressekonferanse om sentralbankens renteheving.

– Aksjesmell

Nordea-økonom Dane Cekov advarer om at børsene er utsatt for høyere rente og tror det vil bli ruglete på finansmarkedene fremover.

– Gitt at inntjeningen ikke fortsetter å suse av gårde kan man få en aksjesmell også, sier han til E24.

Cekov påpeker at det allerede har vært en veldig kraftig oppgang i lange renter.

– Noe av det kraftigste på mange år. Det har vært ordentlig brutalt for obligasjonsmarkedet

Musk har sikret 7 milliarder dollar i fersk finansiering fra 19 investorer til Twitter-kjøp. Det viser en ny innsending til det amerikanske finanstilsynet torsdag. Twitter-aksjen stiger 3,5 prosent, mens Tesla faller over 6 prosent to timer etter børsåpning.

Oljegiganten Shell hadde betydelig resultatoppgang i første kvartal: Den sterkeste kvartalsfasiten siden andre kvartal 2008, ifølge CNBC.

Netthandelsgigantene Etsy og Ebay faller etter skuffende kvartalstall. Etsy-aksjen er ned rundt 15 prosent og Ebay-aksjen faller nesten ni prosent. Shopify faller mer enn 16 prosent etter feile estimater på topp- og bunnlinje, ifølge CNBC

Powell snakket Wall Street opp

Onsdag kveld annonserte Fed som forventet at de vil heve renten med 0,5 prosentpoeng til intervallet 0,75–1,0 prosent, for å bekjempe den stadig høye inflasjonen i USA.

På pressekonferansen uttalte Powell at sentralbanken ser for seg doble rentehevinger også i de neste møtene, men avviste langt på vei muligheten for en trippel renteheving.

Da skjøt børsene fart.

En høyere rente vil gjerne påvirke aksjemarkedet negativt, fordi det kan svekke den fremtidige inntjeningen for spesielt vekstselskaper, ifølge seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets.

– Men det er mer komplisert enn som så. Nå kommer det høyere rente fordi inflasjonen er høy og fordi den økonomiske veksten skal dempes. Det vil være negativt for mange selskaper, sier Magnussen til E24.

Den amerikanske tiåringen, renten på ti år lange statsobligasjoner, falt under Powells pressekonferanse onsdag. Torsdag har den igjen steget til over tre prosent.

Renten omtales ofte som «verdens viktigste» fordi den påvirker renter og finansmarkeder verden over. En oppgang i lange renter er gjerne negativt for teknologiselskaper, fordi de er priset basert på fremtidig inntjening. Derfor beveger tiåringen og Nasdaq seg ofte i motsatt retning.

