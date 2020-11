Uavklart i USA-valget: Oslo Børs snur til oppgang

Oslo Børs falt fra start, men har snudd til en svak oppgang kort tid etter åpning. Det beste for markedet hadde vært om valgresultatet i USA var klart allerede nå, mener Nordnet-analytiker.

SVINGNINGER: Børsen snudde til oppgang etter å ha falt fra start. Vis mer byoutline Håkon Mosvold Larsen/NTB

Publisert: Oppdatert: 4. november 2020 09:58 , Publisert: 4. november 2020 08:18

Oslo Børs falt 0,66 prosent fra start onsdag. Få minutter åpning var Hovedindeksen ned over en prosent.

– Det er ikke veldig overraskende når det er en helt uavklart i det amerikanske valget, sier seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB til E24.

Kort tid etter børsåpning snudde Børsen til oppgang, og i 10-tiden stiger Hovedindeksen 0,35 prosent.

Se hele intervjuet med Magnussen her:

I Asia var det oppgang i morges. Samtidig pekte pilene oppover for Wall Street, men futures for Dow Jones-indeksen snudde nedover før børsåpning.

Det skjedde etter at Donald Trump sa han ville ta valgresultatet til Høyesteretten i USA. Det kan ta lang tid før man får endelig valgresultat i USA.

– Den usikkerheten dette skaper tror jeg er grunnen til at vi ser litt negative tendenser på Oslo Børs nå, sier Magnussen.

Oljeprisen er ned 0,8 prosent fra i natt og handles for 39,82 dollar fatet i 10-tiden.

Rec Silicon har vært Børsens mest omsatte fra start og stiger over 4 prosent en time etter åpning. Nel følger like bak og stiger 0,37 prosent, mens Equinor er svakt opp 0,08 prosent.

Mowi leverte kvartalstall onsdag morgen og falt nesten to prosent i tidlig handel, men har dempet nedgangen til 0,39 prosent. Selskapet hadde en nedgang i operasjonelt driftsresultat og vil ikke betale utbytte i kvartalet.

Multiconsult hadde en kraftig resultatbedring i tredje kvartal og stiger 7,14 prosent klokken 10.

Fortsatt uavklart resultat

Det er fortsatt ikke klart hvem som stikker av med seieren i det amerikanske valget, men i løpet av natten har en Trump-optimisme skylt inn over aksjemarkedene. Dersom optimismen også smitter over på Oslo Børs vil det være andre gang på rappen med børsoppgang etter et amerikansk presidentvalg.

Siden 1996, har Oslo Børs hatt tre dager med oppgang etter presidentvalget i USA, og tre dager med tilbakegang. Med oppgang onsdag vil Oslo Børs ha klatret fire av syv ganger de siste 24 årene.

Nordnet-analytiker Roger Berntsen mener det ser ut til å bli et jevnt valg.

– Det optimale for alle parter hadde vært om vi allerede nå hadde resultatet klart, men dessverre vil stemmetellingen ta tid, skrev han i sin morgenrapport før børsåpning.

Det viktigste er en avklaring

En avgjørelse i presidentvalget som trekker ut vil være negativt for markedet, mener flere analytikere, og det viktigste er å få en avklaring om en vinner.

– Det er litt spesielt akkurat nå siden man har havnet i den situasjonen man kanskje har fryktet i forhold til markedet, ved at dette foreløpig er uavklart. Sånn sett er det rart at markedene reagerer så positivt, sa investeringsdirektør Leif-Rune Rein i Nordea Liv til E24 tidligere i morges.

Da var både Asia-børsene og futures på Wall Street i pluss.

Men markedene kan ha begynt å prise inn en avklaring innen rimelig tid, tror han.

– Det ser ut som markedene liker at vi nærmer oss ferdig med dette, sa Rein.

