Norwegians svenske flyselskap begjærer seg konkurs

Det svenske flyselskapet har ingen ansatte, og konkursbegjæringen får ikke noen konsekvenser for flydriften ifølge selskapet selv.

Selskapet har begjært seg konkurs i svenske Attunda tingrett. Vis mer byoutline TT NEWS AGENCY / Reuters

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det er den svenske Norwegian-datteren Norwegian Air Sweden som har søkt om konkurs. Det bekrefter den svenske kommunikasjonsdirektøren Charlotte Holmbergh Jacobsson til E24.

– Ja, det stemmer. Dette er et av datterselskapene til Norwegian, sier hun.

Hun sier at selskapet ikke har noen ansatte, og at konkursbegjæringen ikke får noen konsekvenser for flydriften. Bakgrunnen for konkursen er rekonstruksjonen i Norwegian, opplyser hun.

– Under pandemien og hele rekonstruksjonsprosessen har Norwegian jobbet hardt for å komme seg gjennom krisen og en del av arbeidet innebærer også å se gjennom selskapsstrukturen.

Det var Dagens Industri som først omtalte saken.

Les også Handelen i Norwegian-aksjen stanses av Oslo Børs

– Ikke noe annet alternativ

– Vi hadde planlagt å likvidere selskapet ettersom selskapsstrukturen har blitt endret i rekonstruksjonen til en ny forenklet selskapsstruktur. Men ettersom det har gjeld som ikke har kunnet reguleres under rekonstruksjonen, finnes det dessverre ikke noe annet alternativ enn å begjære konkurs for det svenske selskapet.

Hun opplyser at selskapet har et AOC, som er en operativ driftstillatelse som gis av transportmyndighetene - i dette tilfellet svenske Transportstyrelsen. Norwegian har flere slike tillatelser.

Les også John Fredriksen blir storaksjonær i «nye» Norwegian – eier en femtedel

Handelsstans i aksjen

Tirsdag har det ikke vært noen handel i Norwegian-aksjen ettersom det var en automatisk sikring som gikk fra start. Klokken 10:14 stanset Oslo Børs handelen.

Norwegian opplyste før børsåpning tirsdag om fordelingen av aksjer i kapitalinnhentingen selskapet har gjennomført.

Fra start ble den automatiske sikringen i aksjen utløst, og det har dermed ikke blitt utført noen handel i aksjen i dag. Klokken 10:14 melder Oslo Børs at de har stanset handelen for å undersøke ordrene i forbindelse med kapitalinnhentingen. Handelen stanses til Børsen gir ytterligere informasjon.

– Vi kan ikke kommentere noe mer utover den informasjonen som er gitt, sier kommunikasjonsmedarbeider Kari Skancke Huse i Oslo Børs til E24.