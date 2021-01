Kinesiske telekjemper snubler på børs etter Trump-forbud

USAs president Donald Trump kaster tre kinesiske gigantselskaper ut av Wall Street. Investorene svarer med å sende aksjekursene ned i Hongkong.

FORBYR: Trump-administrasjonen blokkerer investeringer i selskaper angivelig knyttet til det kinesiske militæret. Det rammer aksjekursen til blant andre China Telecom. Her utenfor selskapets kontorer i Shanghai. Vis mer byoutline ALEX PLAVEVSKI / EPA

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Kinas tre største statlig styrte telekomselskaper faller i Hongkong: China Telecom, China Mobile og China Unicom er ned henholdsvis 4,2 prosent, 4 prosent og 3,6 prosent.

Trump-administrasjonen, som har sagt at de vil kjøre en hard linje mot Kina, forsøker nå å forby amerikanske investeringer i virksomheter angivelig knyttet til det kinesiske militæret. New York Stock Exchange stryker de tre selskapene fra å være børsnotert i den amerikanske storbyen etter presidentordre signert av Donald Trump i november.

New York-børsen startet fredag med å gjennomføre tiltakene for å overholde presidentordren som forbyr handel over børs i selskaper Trump identifiserer som et «kommunistisk kinesisk militærselskap» («Communist Chinese Military Company»). Fra og med neste mandag skal forbudet etter planen være i gang.

Beijing truer med respons

Kinesiske myndigheter svarer ifølge statlige Global Times at de vil respondere med å gjøre «nødvendige tiltak». Handelsdepartementet uttaler at «USA misbruker nasjonal sikkerhet og bruker statsmakt for å slå ned på kinesiske selskaper» og at «tiltaket ikke er i tråd med markedsregler og logikk, noe som ikke bare skader de legitime rettighetene til kinesiske selskaper, men også interessene til investorer i andre land, inkludert USA».

Det hvite hus har foreløpig ikke svart på CNBCs henvendelser i saken. Påtroppende president Joe Biden kommenterer at han vil «holde Kinas regjering ansvarlig for misbruk av handel, teknologi, menneskerettigheter og andre fronter».

Blandet i Asia

Det er for øvrig ingen klar retning på børsene i Asia og Stillehavsregionen mandag morgen.

Den kinesiske innkjøpssjefindeksen Caixin/Markit for industrien landet på 53,0 i desember, altså tegn til høyere temperatur ved kinesiske fabrikker ettersom tallet kom inn over grensen på 50, som skiller tilvekst fra tilbakegang. Til sammenligning kom tilsvarende tall inn på 54,9 i november.

Slik går børsene i regionen:

Nikkei 225 i Tokyo ned 0,55 prosent

Hang Seng i Hongkong opp 0,75 prosent

Kospi i Seoul opp 2,42 prosent

Shanghai Composite opp 0,91 prosent

Shenzhen Composite opp 2,30 prosent

FTSE Straits Times i Singapore opp 0,18 prosent

ASX 200 i Sydney opp 1,40 prosent