Hvor tar oljeprisen veien nå? Dette er faktorene som avgjør og ekspertenes spådom

Oljeekspertene er samstemte om hvilke faktorer som kommer til å avgjøre oljeprisens skjebne. Torsdagens Opec-møte er første avgjørende begivenhet.

Illustrasjonsfoto av Ekofisk-feltet. Vis mer byoutline Carina Johansen, NTB

Anders Lang-Ree

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– De neste seks månedene er det primært fire ting som vil avgjøre oljeprisen, sier senioranalytiker i DNB Markets, Helge André Martinsen til E24.

Han ser følgende faktorer:

Hvordan pandemien utvikler seg

Opecs videre strategi

Aktiviteten i amerikansk skiferolje

Om en atomvåpenavtale med Iran kommer på plass

Pandemiens videre utvikling blir avgjørende for etterspørselssiden i markedet.

– Nå er oljeetterspørselen i god forbedring i USA og Europa, men mutasjoner kan stikke kjepper i hjulene for vaksineeffektene, sier Martinsen.

Tilbud og etterspørsel På det mest grunnleggende nivået avgjøres oljeprisen av tilbud og etterspørsel.

Isolert sett gir økt tilbud (produksjon) lavere pris, mens økt etterspørsel gir høyere pris.

De fire faktorene kan knyttes til tilbud og etterspørsel. En fortsatt god håndtering av coronaviruset vil bidra til etterspørselsvekst, mens Irans oljeretur, Opecs strategi og produksjonen av skiferolje er knyttet til tilbudssiden.

For øyeblikket er produksjonen fortsatt lav, mens etterspørselen henter seg inn igjen, noe som har medført høye priser. Vis mer vg-expand-down

Avgjørende Opec-møte

På kort sikt er trolig Opecs videre strategi det aller viktigste å følge med på. Det er derfor knyttet stor spenning til torsdagens Opec-møte.

Her forventes det at Opec kommer frem til en betydelig produksjonsøkning.

– Opec har lyktes med å trekke oljelagrene ned gjennom coronapandemien, sier Martinsen til E24.

Samtidig er etterspørselen på vei tilbake i full fart. Spørsmålet er hvor fort Opec skrur opp produksjonen.

– Hvis Opec ikke setter opp produksjonen i vesentlig grad, kan prisen fortsette å stige, forteller Martinsen.

På Opec-møtet ser Martinsen følgende scenarioer.

– Hvis Opec bare øker med 500.000 fat per dag, så kan prisen fortsette å stige. Hvis Opec ikke gjør noe, kommer vi til å se 80-tallet på oljeprisen.

Martinsen tror det er mest sannsynlig med en økning på 500.000 til 1 million fat, forteller han til E24.

TROR PÅ NORMALISERING: Selv om senioranalytiker Helge André Martinsen tror oljeprisen fortsatt kan stige mer, tror han markedet snart vil normaliseres. Vis mer byoutline Stig B. Fiksdal

Sjefanalytiker i SEB, Bjarne Schieldrop, trekker frem de samme faktorene som Martinsen. Men på kort sikt står alt og faller på Opec, mener han.

– Oljemarkedet er fullt og helt i hendene på Opec nå. Hvis Opec bestemmer seg for økende pris, så blir det økende pris, sier Schieldrop til E24.

Opec-møtet starter klokken 13 torsdag, før det senere på ettermiddagen vil bli avholdt møte med landene som inkluderes i Opec+. E24 vil følge utviklingen gjennom dagen.

Lav aktivitet i amerikansk skiferolje

Produksjonen av amerikansk skiferolje har holdt seg lav hittil i år, til tross for at selskapene har tjent gode penger på de stigende oljeprisene.

– Det var 600 rigger i amerikansk skiferolje før coronapandemien, og nå er det 330, forteller Martinsen.

Det som trekker i retning av fortsatt lav aktivitet i skiferoljeindustrien er at oljeetterspørselen fortsatt er betydelig mindre enn før coronapandemien og at Opec+ fortsatt sitter med mye ledig produksjonskapasitet.

– Dette virker disiplinerende på skiferoljeselskapene, enn så lenge, sier senioranalytikeren.

Men Martinsen tror produksjonen kommer til å øke likevel.

– Vi tror man kommer til å begynne å øke aktiviteten utover i andre halvår. En oljepris på over 70 dollar per fat gir en avkastning på nye brønner som er for stor til å ignoreres, sier han til E24.

FØLGER MED: Sjefsanalytiker Bjarne Schieldrop mener oppskriften for stigende oljepriser fortsatt er intakt. Vis mer byoutline Lise Åserud / NTB

I tillegg er det spill på gang mellom den amerikanske skiferoljen og Opec, opplyser Schieldrop.

– Hvis skiferoljeproduksjonen økes, så vil ikke Opec sitte på gjerdet, og da faller vi tilbake i pris igjen. Russland vil også tilbake til normal produksjon. De vil ikke gi fra seg markedsandeler. Det så vi 6. mars i fjor, sier Schieldrop.

Tror på en ny atomvåpenavtale

Den siste avgjørende faktoren er hvorvidt det kommer på plass en ny atomvåpenavtale, ifølge Martinsen.

– Vi tror det kommer en avtale på plass, og at Iran øker produksjonen fra fjerde kvartal. Det virker som både iranerne og amerikanerne er interessert i få en avtale på plass, sier Martinsen til E24.

Det er sanksjoner mot Iran som følge av at landet er ute av atomvåpenavtalen. Får man på plass en ny atomvåpenavtale, forventes produksjonen å øke.

Schieldrop tror også at en ny atomvåpenavtale med Iran kommer på plass etter at den nye presidenten, Raisi, tiltrer.

Når Iran kommer tilbake for fullt, kommer det 1–2 millioner fat mer på markedet, ifølge sjefanalytikeren.

OPEC og OPEC+ Mange av landene som produserer olje er med i oljekartellet OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries). I 2016 allierte OPEC seg med andre store utenforstående oljeeksportører og formet OPEC+.

OPEC+ består av 13 OPEC medlemmer og 10 land som ikke er en del av OPEC.

Oljekartellets mål er å utøve kontroll over prisen på råolje. Dette gjør de gjennom å regulere produksjonen og tilbudet av råolje.

USA er ikke en del av OPEC. Kilde: Investopedia Vis mer vg-expand-down

Tror oljeprisen begynner å falle i fjerde kvartal

Alle faktorene tatt i betraktning, tror Martinsen at markedet snart vil normalisere seg, men at prisen kan komme til stige litt til først.

– Det er fare for at prisene kan stige over de fornuftige nivåene de neste par månedene, men da blir det i så fall toppen, før det vil falle mot slutten av året, sier han til E24.

I likhet med Martinsen tror Schieldrop at den amerikanske produksjonen av skiferolje vil øke utover høsten og at Opec kommer til å skru opp produksjonen.

Økt produksjon av skiferolje og økt produksjon fra Opec og Iran vil bidra til en fallende oljepris.

Men først kan prisen komme til å stige enda mer.

– Vi tror på en snittpris på 75 dollar i tredje kvartal, og tidvis opp i 80 og 85 dollar, sier Schieldrop til E24.

Deretter tror han den økende produksjonen begynner å trekke ned prisen.

– Vi tror oljeprisen skal falle til 65 dollar i fjerde kvartal og deretter ned mot 60 i 2022.