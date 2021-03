Avgjørende dom for Norwegians fremtid: Irsk dommer sier ja til redningsplanen

På andre dag i den avgjørende høringen i Dublin fikk Norwegian svaret de hadde håpet på. Nå går turen tilbake til Oslo, der det er ventet at planen også vil bli godkjent.

Konsernsjef Jacob Schram og finansdirektør Geir Karlsen i Norwegian.

Dommer Michael Quinn i den irske High Court bekreftet litt over klokken 17:20 fredag at han vil godkjenne redningsplanen til Norwegian.

Dermed passerer Norwegian en helt avgjørende milepæl i det intense arbeidet som er lagt ned for å redde selskapet.

Den skriftlige dommen er ikke klar ennå, men dommeren gjorde det altså klart muntlig at han vil dømme i favør av redningsplanen.

Norwegian er under irsk og norsk konkursbeskyttelse. Det er flyselskapet og de rettsoppnevnte rekonstruktørene som har utarbeidet redningsplanen som nå kan gjennomføres.

Flere kreditorer har vært kritiske underveis, men underveis har man enten kommet til en enighet eller fått rettens medhold til å overkjøre dem.

Under den avsluttende høringen torsdag og fredag var det ingen kreditorer som motsatte seg redningsplanen, med et unntak.

Det irske miljødirektoratet (EPA) hadde innvendinger mot håndteringen av CO₂-kvoter, men dommeren gjorde det klart at dette forholdet ikke stod i veien for en dom.

Den irske dommeren har satt to sentrale vilkår for dommen: Den norske domstolen må også godkjenne redningsplanen og Norwegian må klare å hente minst 4,5 milliarder kroner i frisk kapital.

Dommeren påpekte at Norwegian og rekonstruktøren ikke har fått på plass garantier som sikrer at selskapet vil få inn de 4,5 milliardene, men påpekte:

– Men jeg er overbevist om at det i denne saken er ført nok bevis fra rekonstruktøren og andre til at det kan bli gjennomført, sa Quinn.

Under dag én av høringen på torsdag uttalte den irske rekonstruktørens advokat, Paul Sreenan, at en investor har bekreftet sin vilje til å stille med en milliard kroner og at DNB Markets mener kapitalinnhentingen er realistisk.

Den norske prosessen er hakk i hæl

I tillegg til at kapitalen må skaffes til veie skal den juridiske ballen sparkes videre til Norge.

Etter at dommen i Irland nå er klar skal kreditorene i den norske rekonstruksjonen etter planen umiddelbart motta redningsplanen for en avstemming.

Denne avstemmingen skal ta to uker, før den norske domstolen kan ta endelig stilling til den norske delen av prosessen.

Norwegian ble takket være coronapandemien sendt ut i sin største krise noensinne. Restruktureringen man nå forsøker å få til er den andre under pandemien.

Norwegian har søkt og fått innvilget konkursbeskyttelse i både Irland og Norge, for både det irske flyselskapet Norwegian Air International, flyeierselskapet Arctic Aviation, morselskapet Norwegian Air Shuttle og en rekke datterselskaper.

Den norske rekonstruksjonen i Oslo byfogdembete følger hakk i hæl etter den irske, og det er i realiteten det samme redningsforslaget som presenteres der.

Norwegian har lagt opp et løp der examineren i den norske prosessen får fullmakt til å stemme for absolutt alle kreditorene som stemmer i Irland. Dermed er man i realiteten garantert et ja under den norske avstemningen.

Slik ser redningsplanen ut

Under høringen torsdag kom det frem at Norwegian tror de vil ha totalt 3.300 ansatte etter restruktureringen.

Norwegian hadde på det meste 10.215 ansatte ved utgangen av 2018.

De viktigste punktene i redningsplanen til Norwegian er som følger:

Langdistansesatsingen med Boeing 787 Dreamliner legges ned

Antallet kortdistansefly (Boeing 737) skal mer enn halveres til 53 fly (50 i drift, 3 i reserve)

Total gjeld (brutto) skal reduseres til rundt 20 milliarder

Man skal fokusere på det norske og nordiske markedet, med ruter til de mest populære destinasjonene i Europa.

Det skal hentes inn 4,5 milliarder kroner i frisk kapital, fordelt slik: 400 millioner i emisjon mot eksisterende aksjonærer, inntil 2,6 milliarder fra nye investorer og inntil 1,875 milliarder i hybridkapital (hvorav staten stiller med 1,5 milliarder)

Usikret gjeld får igjen 5 prosent dividende i kontanter og aksjer i Norwegian

De eksisterende aksjonærene blir i utgangspunktet sittende med 4,6 prosent av selskapet, kreditorer 25,4 prosent og nye investorer med 70 prosent – inkludert de gamle aksjonærenes eventuelle deltagelse i vårens planlagte emisjon

Konverteringskurs på gjeld til aksjer er 8,23 kroner, mens emisjonen kan bli priset rundt 6 kroner (ifølge E24s beregninger)

