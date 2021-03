Kina lover sterk økonomisk vekst

Verdens nest største økonomi ser for seg å vokse solid i år, og har satt mål om en vekst på over seks prosent.

Kinas president Xi Jinping og statsminister Li Keqiang åpnet plenumsmøtet i den nasjonale folkekongressen ved å synge nasjonalsangen.

Fabian Skalleberg Nilsen

Amalie Frøystad Nærø

Det kunngjorde statsminister Li Keqiang under åpningen av plenumsmøtet i den nasjonale folkekongressen natt til fredag.

I fjor brøt Kina med tradisjonen, og satte ikke noe mål for den økonomiske veksten. Forrige gang det ikke ble satt et vekstmål, var i 1990, skriver NTB.

Årsaken var coronapandemien. Likevel endte landet med en vekst i bruttonasjonalprodukt på 2,3 prosent for året – og Kina var dermed den eneste store økonomien som vokste.

Det understreket også statsministeren i sin tale.

Samtidig melder landets forsvarsdepartement at forsvarsbudsjettet vil øke med 6,8 prosent. Ifølge tankesmia International Institute for Strategic Studies økte budsjettet med 5,9 prosent i fjor, opp til 12 milliarder dollar.

Flere jobber

Da statsminister Li Keqiang la frem rapporten, opplyste han også om at Kina satser på at det bli skapt 11 millioner nye «urbane jobber» i løpet av året. Altså arbeidsplasser i byer og i urbane områder.

Det er like mange nye arbeidsplasser som kom til i 2019, og en økning fra de ni millioner jobbene som ble skapt under pandemien i fjor.

Storøkonomien tar sikte på en økning på rundt tre prosent i konsumprisindeksen, skriver CNBC.

– Vi står overfor formidable oppgaver når det gjelder å forebygge risikoen i finanssektoren og andre områder, sa statsministeren.

Tok opp USA-relasjoner

Internasjonale handelsavtaler var også et tema under det såkalte plenumsmøtet. Statsministeren trakk spesielt frem forholdet mellom Kina og USA.

Li Keqiang understreket blant annet at forholdet at relasjonen mellom de to store økonomiene vil styrkes gjensidig gjennom likhet og «gjensidig respekt».

Statsministeren sa også at Kina vil jobbe for å få fortgang i frihandelen med Japan og Sør-Korea.

Under plenumsmøtet vedgikk statsministeren at landet fortsatt har «svake punkter» når det gjelder kontrollen på pandemien og de økonomiske påvirkningene, men han understreket samtidig at økonomien har kommet seg betydelig, skriver CNBC.

Svake børser

På ukens siste handelsdag går børsstemningen nedover i de fleste asiatiske land. Allerede torsdag var det tunge fall på børsene i øst, med flere nøkkelindekser som gikk ned over 2 prosent.

Slik går børsene i Asia og Stillehavsområdet ved 6-tiden fredag:

Nikkei 225 i Tokyo ned 0,55 prosent

Hang Seng i Hongkong ned 0,67 prosent

Kospi i Seoul ned 0,77 prosent

Shanghai Composite ned 0,34 prosent

FTSE Straits Times i Singapore opp 0,14 prosent

ASX 200 i Sydney ned 0,74 prosent

Ny renteeffekt

Torsdag kveld steg nemlig den viktige «tiåringen» – renten på tiårige amerikanske statsobligasjoner – i kjølvannet av at sentralbanksjefen i USA holdt en tale.

– Gjenåpningen har lagt press på prisene, sa Fed-sjef Jerome Powell.

Renteutviklingen har skapt uro blant investorer for inflasjon. Wall Street falt videre nedover i løpet av torsdagen, Nasdaq-indeksen med hele 2,11 prosent.