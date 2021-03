Norske småinvestorer satt med 60 prosent tap etter Gamestop-smell

Handel i utenlandske aksjer har tatt av hos privatkundene i DNB Markets, men i Gamestop-aksjen gikk mange på en smell.

Gamestop har over 5.000 videospillbutikker, men kjeden har de siste årene slitt med svake resultater og konkurranse fra nettsalg. På nyåret skapte aksjen drama i internasjonale finansmarkeder. Vis mer byoutline John Minchillo / AP

Tall fra DNB Markets viser at handelen i internasjonale aksjer satt ny rekord i februar, etter et år der aksjehandelen har skutt fart under pandemien.

Ifølge Bård Kittelsrud, leder for meglerhusets aksjehandel på nett, har det vært spesielt sterk vekst i unge under 30 år som handler aksjer.

De unge investorene handler mye av de samme aksjene som andre aldersgrupper, med få unntak. Ett er Gamestop-aksjen, som skapte bølger i markedet etter nyttår.

– Vi så spesielt at de var mye inne i Gamestop. Vi fikk mange kunder som hev seg på den, sier han til E24.

I februar var handelsaktiviteten hos privatkundene 170 prosent høyere enn et år tidligere. Samtidig har andelen utenlandske aksjer steget til 16 prosent – omtrent en firedobling.

Satt med tap på 60 prosent

Gamestop-aksjen var et yndet handelsobjekt, som den også har vært hos andre handelsplattformer.

Aksjen fikk stor oppmerksomhet da bølge av hobbyinvestorer fra amerikanske aksjeforum drev kursen til skyhøye nivåer, før den falt som en stein.

Tusenvis av norske småinvestorer kastet seg også over spillbutikk-aksjen.

Kittelsrud sier han ikke tror kundene har brukt de store summene på Gamestop-aksjen, men heller hatt den som «krydder» i en portefølje.

– I alle fall håper jeg det. Jeg tror mange har kommet inn på litt høye nivåer. De sitter nok med noe tap nå, sier han.

For noen uker siden satt kundene som hadde kjøpt Gamestop med et tap på 60 prosent i gjennomsnitt, ifølge Kittelsrud.

Aksjen steg i løpet av noen dager fra under 50 dollar til 348 dollar i slutten av januar, før den omtrent like raskt falt ned igjen.

– Det er høyrisiko og ikke noe vi anbefaler i det hele tatt, sier Kittelsrud, som anbefaler kundene å satse på flere og sikrere aksjer.

– Så er det vel mer krydder i hverdagen, og litt spennende å være med på det som har blitt dratt frem i sosiale medier, sier han.

De siste dagene har kursen igjen steget til over 100 dollar, men Kittelsrud har ikke noen tall på om kundene har benyttet den muligheten til å selge.

– Så ser vi også at mange kunder har vært flinke, og fått en god gevinst på den aksjen, legger han til.

Bård Kittelsrud, leder for aksjehandel på nett i DNB Markets. Vis mer byoutline DNB Markets

Unge handler mer internasjonalt

Stor handel i Gamestop har bidratt til å løfte handelen i utenlandske aksjer etter nyttår, men det er også en generell stigende interesse for internasjonale aksjer, spesielt hos unge investorer, ifølge Kittelsrud.

Lavere pris på handel med utenlandske aksjer har også bidratt til oppgangen, tror han.

– De handler mer utenfor Oslo Børs, mens de litt eldre holder seg mer til det trygge og de kjente selskapene. Dette er egentlig en utvikling vi har ventet på lenge.

Ved siden av Gamestop var det amerikanske kinoselskapet AMC, Stockholm-noterte Arcane Crypto, cannabis-aksjen Sundial Growers og Tesla handlet flest ganger blant de internasjonale aksjene.

– Jeg tenker at dette er for å være med på det som det har vært skrevet om i mediene og litt for å krydre porteføljen, sier Kittelsrud.

De mest kjøpte og solgte norske aksjene hos DNB Markets i februar Aker Horizons: Nettokjøpt for over 200 millioner kroner

Telenor: Nettokjøpt for mer enn 150 millioner

Orkla: Nettokjøpt for rett under 150 millioner

Rec Silicon: Nettokjøpt for over 50 millioner

Freyr: Nettokjøpt for rundt 25 millioner Mest solgt: Norsk Hydro: Nettosolgt for nærmere 140 millioner

Equinor: Nettosolgt for mer enn 100 millioner

Kahoot: Nettosolgt for rundt 50 millioner

Quantafuel: Nettosolgt for nærmere 40 millioner

Storebrand: Nettosolgt for nærmere 40 millioner Vis mer vg-expand-down

Handelshopp under pandemien

Privatinvestorene har økt aksjehandelen kraftig under pandemien.

– Det lave rentenivået har nok bidratt til at mange har satt seg inn i aksjer og fond som investeringsalternativ. Enkelte fikk kanskje også mer tid til å undersøke mulighetene i aksjemarkedet, da all spillaktivitet ble borte, tror Kittelsrud.

Etter oppgangen i aksjehandelen på 120 prosent i mars i fjor bremset veksten på sommeren, før aktiviteten igjen har skutt fart. Kittelsrud påpeker at DNB Markets fikk 40.000 nye kunder i 2020.

– Nå har vi en vesentlig større kundebase. Mange nye kunder har kommet til og det har vært mange interessante aksjer å handle i også.

Publisert: Publisert: 3. mars 2021 19:59