Oslo Børs trosset kraftig oljeprisfall og børsras

Hovedindeksen åpnet kraftig ned, men trosset gikk mot strømmen da «alt annet» falt og endte dagen opp 1,76 prosent.

TUNGT KVARTAL: Børsen falt 24,1 prosent i årets tre første måneder. Vis mer Gorm Kallestad

Publisert: Oppdatert: 1. april 2020 16:36 , Publisert: 1. april 2020 08:57

Saken oppdateres.

Børsen legger bak seg tidenes verste første kvartal og falt videre fra start onsdag.

Nedgangen var kraftig i tidlig handel, men ble bremset i etterkant. Hovedindeksen som sammen skal representere de børsnoterte selskapene på Oslo Børs, har snudd til kraftig oppgang og endte dagen opp 1,76 prosent til 719,58 poeng.

Sjømataksjene løfter

Oppdrettsselskapene steg markant, og trakk med seg Sjømatindeksen opp i positivt terreng. Sjømatindeksen endte opp 7,10 prosent.

Blant selskapene som trakk opp, var:

Mowi opp 7,41 prosent

Lerøy Seafood opp 5,79 prosent

Salmar opp 10,07 prosent

Grieg opp 7,03 prosent

Norway Royal Salmon opp 5,77 prosent

Austevoll Seafood opp 5,14 prosent

Bakkafrost opp 7,16 prosent

Meglerhuset Fearnley Securities oppgraderer onsdag sjømatsektoren til «kjøp» grunnet aksjekursfall og den svekkede norske kronen, ifølge Infront TDN Direkt.

Tungvekteren snur

Tungvekteren Equinor var aksjen som ble mest handlet, og hendte opp 3,01 prosent. Tidligere onsdag var Equinor ned 1,87 prosent, og oljeaksjen Aker BP har gjennom dagen holdt seg i negativt terreng med en nedgang på 3,47 prosent.

Banken DNB og rubrikkselskapet Adevinta trakk også nedover, henholdsvis 1,16 og 2,47 prosent.

En aksje skiller seg imidlertid ut i positiv retning: XXL stiger hele 88,94 prosent etter en melding om at selskapet refinansierer lån og vil hente friske penger.

Sjette største kursfall noensinne

Hovedindeksen var ned 24,1 prosent i årets tre første måneder. Kun fem ganger tidligere har indeksen falt mer i løpet av ett kvartal, skriver Oslo Børs i en melding.

Sist gang Hovedindeksen falt mer var under finanskrisen i 2008. Da falt Hovedindeksen 31,3 prosent i tredje kvartal og fortsatte ned 29,2 prosent i fjerde kvartal.

Det verste kvartalet noensinne var i de tre siste månedene av 1987, da den største børsoppturen siden første verdenskrig endte brått med krakk på Wall Street. Oslo Børs falt den gang 41,02 prosent.

Banker stanser utbytte

Børsene i Europa faller kraftig tirsdag, og særlig bankaksjene tynger. Storbritannias største banker har meldt at de vil stanse milliarder av pund i utbytte. HSBC, Barclays og Lloyds faller mellom fem og åtte prosent.

– Markedene ser på globale aksjer i et nytt lys, der det ikke er støtte fra tilbakekjøp og ingen utbytter, sier analysesjef Chris Weston ved Pepperstone Financial til Bloomberg. Han mener resultatsesongen sannsynligvis vil trigge en nedgang i forventningene til lønnsomheten fremover, ettersom aksjekursene «er altfor høye sammenlignet med fremtidige utbytter».

Slik ser det ut på de viktigste børsene i Europa:

Dax i Frankfurt faller 3,08 prosent

FTSE100 i London er ned 3,47 prosent

CAC40 i Paris faller 3,38 prosent

IBEX35 i Madrid er ned 1,78 prosent

FTSEMIB i Milano faller 1,53 prosent

Og i Norden:

Stockholmsbørsen faller3,24 prosent

Helsinki-børsen ned 3,14 prosent

København-børsen er ned 1,56 prosent

Bratt nedgang på Wall Street

Wall Street startet også dagen med en kraftig nedgang fra start, og de tre toneangivende indeksene ligger i skrivende stund ned nær tre prosent.

President Donald Trump advarte sent tirsdag om at de kommende ukene kan bli «svært smertefulle» og Det hvite hus anslår nå at antallet døde i USA som følge av coronaviruset kan bli mellom 100.000 og 240.000.

Wall Street falt 1,5 prosent tirsdag, regnet ut fra snittnedgangen blant de tre toneangivende indeksene.

Oljeprisen faller og ett fat nordsjøolje koster nå 25,14 dollar fatet, ned 3,01 prosent for dagen.

Kraftig fall i Asia

Asiatiske børser falt bredt på morgenkvisten, og Tokyo-børsen var ved stengetid ned kraftige 4,5 prosent.

Børsnedgangen var noe mer dempet på det kinesiske fastlandet etter at kinesiske nøkkeltall kom inn bedre enn økonomene hadde ventet.

Innkjøpssjefindeksen (PMI) for industrien i Kina var 50,1 poeng i mars, sammenlignet med 40,3 foregående måned, ifølge tall fra Caixin og Markit Economics. Det var ventet en indeks på 46,0, ifølge Direkt Makro.

En indeks på over 50 viser økende aktivitetsnivå i økonomien.

Også de offisielle tallene for kinesisk PMI slo forventningene, ifølge tall fra tirsdag. De bedrede tallene stiger imidlertid fra rekordlave nivåer.