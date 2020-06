Disse finanskjendisene får statlig krisehjelp

En rekke finanstopper er eiere i selskapene som mottar mest statlig krisehjelp. Blant dem er Jens Ulltveit-Moe, Johan H. Andresen, Trygve Hegnar, Stein Erik Hagen, Per Braathen og Ola Mæle.

Erna Solbergs regjering har så langt delt ut over to milliarder kroner i krisehjelp til 37.000 selskaper. Blant eierne av selskapene som mottar hjelp er kjente finanstopper som Stein Erik Hagen (t.v.) Johan H. Andresen, Jens Ulltveit-Moe. Vis mer NTB Scanpix

Publisert: Oppdatert: 6. juni 2020 18:27 , Publisert: 6. juni 2020 17:47

Noen av landets rikeste personer og flere utenlandske milliardærer får kompensasjon fra den norske staten etter tiltakene mot coronasmitte.

Det viser en gjennomgang E24 har gjort av eierskapet i selskapene som har tatt imot mest kontantstøtte (se søkbar tabell lenger nede i artikkelen).

Kompensasjonsordningen skal dekke en del av selskapenes uunngåelige faste kostnader, og kompensere for bortfall av inntekter.

Per lørdag har Solberg-regjeringen delt ut 2,07 milliarder kroner til 37.218 selskaper.

Listen over de største mottakerne toppes av det svenske børsnoterte selskapet Scandic Hotels. Der er finans- og avismannen Trygve Hegnar blant eierne, sammen med den svenske Stena-familien.

Scandic-kjeden har fått til sammen 83,7 millioner kroner i kompensasjon fra staten for bortfall av inntekter i mars og april. Hegnar er Norges 82. rikeste person, ifølge bladet Kapital.

(saken fortsetter under tabellen)

Andresen og Sunde får millioner

Cruiserederiet Color Line har fått 56,5 millioner kroner i kompensasjon gjennom en rekke selskaper. Eierselskapet Color Group AS eies av Olav Nils Sunde, som ifølge Kapital er Norges 19. rikeste person.

Cruiserederiet Fjord Line har fått 21,3 millioner kroner i kompensasjon for bortfall av inntekter i mars. Hovedeierne i selskapet er Johan H. Andresens Ferd med 44,6 prosent og Frode Teigen med totalt 52,2 prosent.

Andresen er ifølge Kapital Norges syvende rikeste person, mens Teigen er landets 85. rikeste.

Les på E24+ (for abonnenter) Skal vi få gammel ledighet, bør det bli mer lønnsomt å jobbe

– Har bidratt med betydelige midler

Ferds konsernsjef Morten Borge sier til E24 at Fjord Line og eierne er takknemlige for støtten. Den har vært viktig for å sikre arbeidsplassene i selskapet, påpeker han.

– Noen tenker kanskje at det er unødvendig at noen av Norges rikeste får krisehjelp fra staten. Hva tenker dere om det?

– Det er Fjord Line som har fått støtte fra myndighetene. Fjord Line har søkt om og fått tildelt støtte etter gjeldende kriterier, og støtten reflekterer både det dramatiske inntektsbortfallet og de svært høye faste kostnadene selskapet har, sier Borge.

– Ferd er deleier i Fjord Line, og har også bidratt med betydelige midler for å støtte selskapet gjennom denne vanskelige tiden, legger han til.

Ferds konsernsjef: – En svært vanskelig situasjon – Fjord Line ble satt i en svært vanskelig situasjon da restriksjonene ble innført 12. mars, sier konsernsjef Morten Borge i Johan H. Andresens investeringsselskap Ferd AS. – 90 prosent av omsetningen forsvant over natten, mens de høye faste kostnadene besto. En viktig transportåre og forsyningslinje mellom Vestlandet og Europa var stengt, og cirka 400 ansatte ble permittert, sier han. Han sier at Fjord Line nå har klart å sikre arbeidsplasser og videre drift gjennom en lang rekke bidrag. – Det skyldes en kombinasjon av kontantstøtte fra myndighetene, fleksibilitet fra banker, ny egenkapital fra de to hovedeierne, tålmodige leverandører, frivillige lønnskutt fra ledelsen og ikke minst fantastiske ansatte. Fra 16. juni kan Fjord Line igjen tilby rutetrafikk til og fra Danmark, sier Borge. – Fjord Line og eiere er takknemlige for den raske innsatsen og tydelige bidraget som har kommet fra både myndigheter og banker de siste ukene. Dette er svært viktig for norsk næringsliv og spesielt for mange innen reiseliv og turisme, legger han til. Vis mer vg-expand-down

En annen stor mottaker av statsstøtte er eiendomsselskapet Merkantilbygg AS, som har fått 15,2 millioner kroner for bortfall av inntekter i mars og april. Det drives av Pål Georg Gundersen, som ifølge Kapital er Norges 28. rikeste person.

Norges 13. rikeste person, hotellkongen Lars Wenaas, har fått 6,5 millioner i støtte til driften av Oslo Plaza Hotel. Denne støtten gjelder for mars måned.

Ulltveit-Moe-selskaper får 15 millioner

Én av finanstoppene som har fått kontantstøtte til flest selskaper er Jens Ulltveit-Moe, som driver en rekke restaurant- og kafekjeder. Ulltveit-Moe var ifølge Kapital Norges 122. rikeste i 2019.

– Det er veldig få som er like hardt rammet av coronakrisen som mine selskaper innen restaurantvirksomhet, som er nedstengt. Vi hadde 4.000 permitterte, nå har vi 3.200, sier Jens Ulltveit-Moe til E24.

Til sammen har selskaper som drives av Ulltveit-Moe fått minst 14,8 millioner kroner i krisehjelp fra staten, ifølge E24s oversikt.

Dette er fordelt på 5,35 millioner kroner til selskapet Blender AS, som driver kafeer som Opus og Eataly, 3,68 millioner til burgerkjeden Burger King, 2,24 millioner til selskapet bak kaffekjeden Starbucks og 3,53 millioner til pizzakjeden Peppes Pizza.

I tillegg kommer også 292.000 til Togservice som driver kafeer for togselskapene Vy og Go-Ahead. Dette selskapet eier Ulltveit-Moe halvparten av, sammen med Rail Gourmet UK.

– Ikke gått i min lomme

– Noen tenker kanskje at det er unødvendig at landets rikeste personer får krisehjelp fra staten. Hva tenker du om det?

– Hvis du har lest avisene i det siste, så ser du at det i alle fall ikke er meg, sier Ulltveit-Moe.

Han oppgir å ha tapt 200 millioner på coronakrisen, og sier pengene selskapene hans har fått fra staten har gått rett til sysselsetting. Flere restauranter er nå i ferd med å starte opp igjen, og folk er tilbake på jobb.

– Pengene har ikke gått til min lomme. De har vært helt sentrale for å åpne restaurantene og ta folk inn på jobb igjen, sier Ulltveit-Moe.

Hagen, Braathen og Mæle

De andre finanstoppene som har fått støtte til sine selskaper befinner litt lenger nede på listen over de største mottakerne:

Per Braathens selskap Braganza eier Dyreparken Utvikling AS, som har fått 6,7 millioner kroner. Braathen er Norges 96. rikeste , ifølge Kapital

Stein Erik Hagens Canica AS er medeier i Selvaag-selskapet Snø Oslo AS som driver en innendørs snøpark og har fått to millioner kroner. Hagen er Norges tiende rikeste , ifølge Kapital

Ola Mæle er blant eierne av Follestad Trend, som har fått 3,2 millioner kroner. Han er Norges 300. rikeste , ifølge Kapital

Mange utenlandske eiere

Også flere utenlandske milliardærer får statlig kompensasjon. Blant disse er Stefan Persson, som ifølge Forbes er verdens 81. rikeste person. Veckans Affärer oppgir at han er Sveriges rikeste person.

Persson er største eier i det børsnoterte svenske kleskonsernet Hennes & Mauritz, som får rundt 14 millioner av staten etter coronakrisen.

Kleskjeden KappAhl har fått 7,4 millioner kroner i støtte til å dekke faste kostnader for mars. Den eies av Rune Andersson, som ifølge Veckans Affärer er Sveriges 36. rikeste mann.

Danske Anders Holch Povlsen er ifølge Forbes verdens 169. rikeste person, og eier kleskjeden Bestseller. Den har fått 5,5 millioner kroner fra staten.

Kleskjeden Zara eies av selskapet Inditex og milliardæren Amancio Ortega. Ifølge Forbes er han verdens sjette rikeste person. Inditex hadde i fjor inntekter på rundt 300 milliarder kroner.

Zara Norge har fått til sammen seks millioner kroner i kompensasjon fra staten for mars og april.

Klær, taxfree og parkering

Også utenlandske selskaper og fond har fått støtte til sine selskaper. Blant disse er finske Stockmann, som eier Lindex. Kleskjeden har fått åtte millioner kroner.

Tyske Heinemann eier taxfreeselskapet Travel Retail Norway sammen med norske Terje Stykket. Dette selskapet har fått 6,9 millioner kroner.

Det amerikanske fondet Centerbridge Partners eier Apcoa Parking som har fått drøye fem millioner kroner. Den tyske Benckiser-familien eier kafékjeden Espresso House, som har fått fire millioner kroner.