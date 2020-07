Amazon med kraftig coronavekst

Selskapet omsatte for 88,9 milliarder dollar i andre kvartal, noe som er 40 prosent mer enn samme periode i fjor.

KAN BLI RIKERE: Toppsjef Jeff Bezos har blitt verdens rikeste mann gjennom eierskapet i Amazon. Aksjen stiger i etterhandelen. Vis mer Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Publisert: Oppdatert: 31. juli 2020 00:45 , Publisert: 30. juli 2020 22:13

Amazon slapp kvartalsresultatene sine sent torsdag kveld. Tallene viser at selskapet omsatte for 88,9 milliarder dollar i andre kvartal. Det tilsvarer 957 milliarder norske kroner.

Mot samme kvartal i fjor var omsetningen på 63,4 milliarder dollar, noe som gir en økning på 40 prosent.

– Dette var et annet svært uvanlig kvartal, og jeg kunne ikke vært mer stolt av, og takknemlig overfor våre ansatte over hele kloden, sier Amazon-sjefen Jeff Bezos i en kommentar.

Venter voldsom omsetningsvekst

Etter resultatslippet hopper aksjen fire prosent i etterhandelen.

Amazon venter at omsetningen vokser med mellom 24 og 33 prosent i tredje kvartal, til mellom 87 til 93 milliarder dollar. Det vil si omtrent lik eller bedre omsetning enn sist kvartal.

Driftsresultatet forventes å ligge mellom to milliarder dollar og fem milliarder dollar sammenlignet med 3,2 milliarder dollar i tredje kvartal i fjor. Denne guidingen inkluderer også to milliarder dollar til coronakostnader i tredje kvartal.

Selskapet skriver at guidingen for tredje kvartal er «underlagt betydelig usikkerhet», grunnet faktorer som varigheten av pandemien.

Brukte 36 mrd. på coronakostnader

– Som forventet brukte vi mer enn fire milliarder dollar på coronarelaterte kostnader i kvartalet for å hjelpe med å holde ansatte trygge, og levere produkter til kunder under denne tiden med stor etterspørsel, skriver Bezos.

Samtidig sier han at selskapet ønsker å betale en «spesiell takkebonus» på omtrent 500 millioner kroner til ansatte og leveringspartnere.

Under pandemien har selskapet ansatt 175.000, og er i prosessen med å gjøre om 125.000 av disse til heltidsstillinger.

Det ble sendt mange pakker med Amazon-pakker i perioden fra mars til juni. Vis mer Lucas Jackson / REUTERS

Ventet sterkt kvartal

Driftsinntektene økte til 5,8 milliarder i andre kvartal, sammenlignet med 3,1 milliarder i andre kvartal i fjor.

Analytikerne ventet på forhånd et sterkt andre kvartal for Amazon. Brutto driftsresultat anslås til 9,02 milliarder dollar og en bunnlinje på 2,85 milliarder, ned fra 9,16 milliarder i brutto driftsresultat og opp fra 2,63 milliarder på bunnlinjen i fjor.

51 av 56 analytikerne i Bloombergs oversikt hadde i forkant av resultatet en kjøpsanbefaling på aksjen. Fire hadde holdanbefaling, og én sa selg.

